Letní dětské tábory v Libereckém kraji se rychle plní, zájem je o tematické

Letní dětské tábory v Libereckém kraji se rychle plní, velký zájem je hlavně o tematické. Přibývá také příměstských táborů pro předškolní děti, někde už od dvou let. Často suplují v létě mateřské školy, které bývají část letních prázdnin zavřené. Příměstský tábor přijde většinou na 2000 až 3500 korun, pobytové začínají podle náplně od 4500 korun. Už na konci března byly některé turnusy plně obsazené, stále je ale možné zajímavý tábor pro své dítě najít, ať už pobytový nebo příměstský, zjistila ČTK.
"My se snažíme každý rok zařadit nějaký nový tábor, hlavně mezi těmi pobytovými a tematickými. Letos máme třeba Army Camp, Vesmírnou misi nebo Detektivní akademii," řekla Marta Kultová, ředitelka Domu dětí a mládeže Větrník v Liberci, který nabízí zhruba 90 táborů. Nabídka je podle ní široká záměrně. "Chceme dát rodičům možnost pokrýt celé prázdniny. Když se něco nenaplní, nevadí, každý rok pak nabídku upravujeme podle zájmu," dodala.
Vedle novinek zůstávají v nabídce i stálice, velký zájem je podle Kultové o tábory inspirované populárními tématy, jako je Harry Potter nebo Minecraft, ale také třeba o sportovní programy. Překvapivě roste poptávka i po termínech, které dřív Větrník ani nenabízel. "Zkusili jsme okrajové termíny prázdnin, které jsme dřív nenabízeli, teď se první a poslední týdny plní nejrychleji," řekla. Liberecký dům dětí nabízí v létě i tábory pro dospělé, vyrazit mohou třeba na kurz paličkování nebo se učit práci s keramickou hlínou. "Je to dlouholetá tradice," dodala Kultová.
Silný zájem potvrzují i v Jablonci nad Nisou. "U nejmenších dětí se kapacity naplnily prakticky okamžitě. Máme tábory už od dvou nebo tří let," uvedla ředitelka domu dětí Vikýř Martina Šípková. Organizace částečně supluje prázdninový provoz školek, na příměstské tábory přispívá rodičům předškoláků a prvňáků i jablonecká radnice. V Jablonci na léto připravují tradičně i zahraniční pobyty, oblíbené jsou taneční kurzy ve Španělsku. "Loni jsme byli v Itálii, letos jedeme do Chorvatska a počítáme až se stovkou účastníků," dodala ředitelka.
Také tábory, které organizuje turnovské středisko volného času Žlutá ponorka, se rychle plní. "První jsme nabídli už v prosinci, další v lednu," řekl ředitel Tomáš Zakouřil. U pobytových táborů je podle něj většina kapacit obsazena, u příměstských zbývá zhruba pětina míst. Zájem dětí se ale mění. "Dřív nebyl problém naplnit tábory pro starší děti, dnes se zájem posouvá spíš k mladším," doplnil. Specifickou roli hrají podle něj tábory pro předškoláky, které pomáhají rodičům překlenout období uzavření mateřských škol. "Byl to i požadavek města, letos už máme čtyři," dodal.