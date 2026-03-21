Letošní zimu v Libereckém kraji hodnotí silničáři jako průměrnou, posyp stačil

Letošní zima byla z pohledu silničářů v Libereckém kraji průměrná. Připravené zásoby posypové soli, kamenné drti a písku stačily a dokupovat je nebylo nutné. ČTK to řekl Petr Správka, předseda představenstva společnosti Silnice LK, která zajišťuje údržbu krajských komunikací druhé a třetí třídy a také části hlavních tahů pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zima v podhorském Libereckém kraji ale ještě nekončí, sypače často musí vyjíždět i v dubnu.
Podle ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje Jana Růžičky zaplatil zatím kraj od listopadu do konce února za zimní údržbu svých komunikací téměř 143,92 milionu korun, je to meziročně zhruba o čtyři procenta víc. Minulá zima přišla za stejné období na 137,92 milionu korun. Čísla ale nejsou konečná, dalších bezmála 12,33 milionu korun zaplatil kraj za údržbu silnic loni v březnu a silničáři vyjížděli také v dubnu. Víc zaplatil tuto zimu kraj za údržbu v listopadu a také v lednu a únoru. Nejnáročnější byl leden, kdy úprava silnic přišla na bezmála 57 milionů.
Společnost Silnice LK má na starost přes 2057 kilometrů komunikací druhé a třetí třídy v kraji, z toho 57,5 kilometru zůstalo v zimě bez údržby. Většinou jde o málo využívané silnice třetí třídy, po kterých nejezdí veřejná doprava, výjimkou je silnice II/290 kolem přehrady Souš, která se na zimu pro dopravu zavírá kvůli ochraně zdroje pitné vody. Solí se v zimě udržovalo bezmála 1051 kilometrů, což je přes 51 procent krajských komunikací. Kamennou drtí nebo pískem sypali silničáři v zimě téměř 902 kilometrů a 25 kilometrů silnic jen protahovali pluhy bez posypu.
Zajistit dostatek posypového materiálu pro silnice v kraji pomohla nová hala na posyp v Liberci, kterou společnost Silnice LK dokončila loni v prosinci. "Pojme 10.000 tun soli a je svou kapacitou největší, kterou máme. Chtěli jsme mít v Liberci plnohodnotný skladovací prostor pro posypový materiál, a to nejenom pro potřebu libereckého okresu, ale i proto, abychom tu mohli uskladňovat sůl nakoupenou v létě," řekl Správka. Posypový materiál bude firma nakupovat právě v létě, kdy jsou ceny nejnižší. Po vytřídění chce také znovu použít část kamenné drti, kterou ze silnic na jaře smete.
Minulou zimu zaplatil kraj za úklid svých silnic 150,253 milionu korun, o pět procent víc než o rok dřív. Náklady byly druhé nejvyšší za posledních deset let. Na silnice vysypali pracovníci Silnic LK téměř 10.000 tun posypové soli a 14.160 písku a kamenné drti. Nejdražší byla v kraji v posledních letech zima 2022/2023, kdy úklid sněhu přišel na 152,503 milionu korun. Naopak nejlevnější byla zima 2019/2020, kdy za ni kraj zaplatil 86,567 milionu korun.