Letošním tématem třídenního festivalu dětských knih v Liberci je příroda

Setkání s českými autory knih i tvůrčí dílny nabídne 23. ročník festivalu dětského čtenářství, který bude v Liberci příští týden od středy do pátku. Jde o největší akci svého druhu v Libereckém kraji, na kterou každoročně přichází 2500 až 3000 dětí. Centrem dění bude opět krajská knihovna. Letošním tématem festivalu bude příroda a živý svět, uvedla hlavní koordinátorka Radka Vojáčková.
"Nebudou tak chybět ani přední tvůrci příběhů s přírodní tematikou," dodala.
Na tradiční svátek knih pro děti přijedou do Liberce česká režisérka a výtvarnice Galina Miklínová, logopedka a speciální pedagožka Ester Stará, spisovatel Petr Stančík nebo autor poslední zvukové knihy liberecké knihovny pro nevidomé Petr Váša. Besedy a workshopy budou mít také animátor a ilustrátor Lukáš Urbánek, herečka, hudebnice a autorka knih pro děti Marka Míková a básník a prozaik Marek Toman. Liberecký badatel Marek Řeháček na festivalu pokřtí svoji novou knihu Za strašidly Liberecka.
"Po celou dobu konání festivalu budou mít návštěvníci knihovny možnost prohlédnout si a případně i zakoupit knihy z produkce nakladatelů, kteří se věnují dětské literatuře," uvedla Vojáčková. Děti si budou moci také zahrát šifrovací hru Knižní hon, vyzkoušet animaci, vypravit na Literatour či s rodiči absolvovat KniHospodský kvíz věnovaný příběhům, přírodě a všemu živému.
Festival bude nejen v knihovně, ale i na dalších pěti místech po Liberci. "V Naivním divadle poběží scénická čtení, v MUZA – Severočeském muzeu budou děti bádat o přírodních tajích zdejšího okolí, v Galerii Lázně se uskuteční výtvarné workshopy. Tvořit se bude i v Kavárně Pošta, a to s festivalovou knihou Divnoplaneta či ve workshopu zvaném Podivuhodná zvířena. Letos se k nám připojí i Botanická zahrada s programem o masožravkách," dodala hlavní koordinátorka festivalu.