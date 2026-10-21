Liberci insolvence firmy BHSK zkomplikovala výstavbu bytů a opravu školy

Liberci se prodraží chystaná výstavba 70 bytů v ulici Na Žižkově ve čtvrti Rochlice a prodlouží se oprava Základní školy Švermova na Františkově. Důvodem jsou finanční problémy pražské firmy BHSK (dříve Bursík holding), jež na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Obě zmíněné stavební zakázky od města Liberce původně získala BHSK. Končící náměstkyně primátora Liberce Šárka Prachařová (za ANO) dnes na dotaz ČTK uvedla, že na dokončení rekonstrukce školy se pokusí domluvit přímo se subdodavateli a pro výstavbu bytových domů vybralo vedení města jinou firmu.
BHSK pro Liberec poslední dva roky opravovala a modernizovala budovu Základní školy Švermova za skoro 150 milionů korun. Vše měla původně zvládnout do léta letošního roku, termín poté město prodloužilo do podzimu. Většinu prací BHSK odvedlo, zbývá dokončit přeměnu nepoužívaného a zchátralého bazénu na šest kmenových učeben v části budovy, kterou školu nepoužívá. "Potřebujeme ten objekt dodělat co nejdříve, takže budeme pracovat přímo se subdodavateli," řekla Prachařová.
Odhadem jsou potřeba na dokončení této stavby tři týdny. Městu podle náměstkyně zřejmě nevznikne žádná finanční škoda, protože firmě BHSK proplácela radnice jen provedené práce. "Dostala platby, které měla dostat," uvedla Prachařová.
Zhruba o 30 milionů korun ale bude pro město dražší výstavba dvou bytových domů v ulici Na Žižkově, kterou místo firmy BHSK bude provádět firma Strabag. Původně vítězná firma BHSK za postavení 70 bytů chtěla 302 milionů korun, druhá nejnižší nabídka v soutěži byla od Strabagu, a to za 332 milionů korun. Výstavba bytových domů by měla začít ještě letos. Práce potrvají dva roky a část nákladů by město chtělo hradit z evropských dotací, o které žádá.
Pražská firma BHSK se zhruba 20 stálými zaměstnanci loni hospodařila s téměř 317 miliony korun. Insolvenční návrh podala firma sama na sebe, protože se dostala do platební neschopnosti. Zdůvodnila to problémy se subdodavateli i objednavateli či neúspěšným hledáním investora a nepodařilo se jí ani získat úvěr od banky.