Dvě největší města v Libereckém kraji nabízejí pomoc lidem bez domova a řeší problémy s nimi ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Nejvíce bezdomovců žije v kraji právě v Liberci a sousedním Jablonci, dlouhodobě jich je kolem 500. Několika z nich se daří ročně najít bydlení díky programu takzvaného housing first, řekla ČTK náměstkyně primátora Liberce pro sociální záležitosti Martina Teplá (Lepší Liberec).
"Osobám bez přístřeší se snažíme nabídnout městský byt, pokud ho máme k dispozici, a pomoci jim s návratem do běžného života. Samozřejmě s potřebnou podporou, aby se ti lidé znovu naučili mít dennodenní návyky. Když někde bydlím, platím nájem, tak mám s tím nejenom spojený benefit užívání bytu, ale i povinnosti. Samozřejmě ne vždy jsme úspěšní," uvedla náměstkyně.
Od letošního února funguje v Pastýřské ulici v Liberci humanitární centrum, které pro město provozuje Český červený kříž. Lidé bez domova tam mají k dispozici základní zdravotní péči, mohou si vyměnit ošacení i vysprchovat se. Teplá míní, že centrum se osvědčilo a jednají o rozšíření služby, aby byl lidem bez domova k dispozici třeba kadeřník či holič.
S humanitárním centrem je spojená také takzvaná sociální sanitka, díky níž lidé bez domova v Liberci i Jablonci získají základní zdravotní péči přímo v místě, kde žijí. "Těch ošetření máme několik desítek, už se blížíme ke stovce a myslíme si, že ten efekt to má. Zároveň se nám velice osvědčila i spolupráce s našimi asistenty prevence kriminality, kteří tyto lokality monitorují. Snažíme se ty osoby, které tam bivakují, motivovat k tomu, aby uklízely," dodala liberecká náměstkyně.
Liberec i Jablonec spolupracují i s neziskovou organizací Naděje, která v obou městech provozuje pro lidi bez domova azylové domy a denní centra. Zejména v zimě bývají jejich noclehárny plné. "Připraveni na zimu jsou standardně. Nabízí ubytování v azylovém domě i v noclehárně, i když noclehárna pro muže je téměř plná, místo je ještě v ženské části," uvedla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. Jakmile teploty v noci klesnou po tři dny pod minus pět stupňů Celsia, bude podle ní Naděje opět nabízet lidem bez domova možnost přečkat mrazivé noci i v denním centru na takzvaných horkých židlích. Naděje má pro bezdomovce připravenou i materiální pomoc, jako jsou oblečení, spacáky a karimatky.
Speciální program zaměřený na lidi bez domova radnice v Jablonci nemá. "Ale je vytvořená pracovní skupina, v níž jsou zastoupení jak představitelé vedení města a zástupci sociálního odboru, terénní pracovníci, zástupci Naděje, městské policie i společnosti Most k naději," uvedla Fričová. Skupina se podle ní schází minimálně čtyřikrát do roka. "Informuje se o stavu bezdomovců, jejich počtu i místech, kde se usadili, jak je obydleli, jak se chovají vůči svému okolí a sousedům, zda jsou nějakým bezpečnostním rizikem. Řeší se způsob jejich života, zdraví, bydlení, užívání drog a v návaznosti na pojmenování problémů i řešení problémů, například hospitalizace, umístění do ubytovny a podobně. Nemohu říci, že se nám daří počet lidí bez domova snižovat, ale zatím se alespoň nezvyšuje," dodala Fričová.