Stát poslal na liberecký bazén 139 milionů, město vyhlíží i evropskou dotaci

Na to, že při stavbě nového plaveckého bazénu jde vše podle plánu, dohlíží liberecký náměstek primátora Adam Lenert s nadsázkou ve dne v noci. I přes to ovšem nyní dochází k drobným komplikacím.

„Před třemi měsíci jsem se přestěhoval do sousedství bazénu, takže ho mám pod dohledem. Koukám na něj přímo z okna, tudíž vím, co se tam děje. Stavební dozor je za to velice rád. Největší zlo se na stavbách vždycky děje, když zmizí stavební dozor a investor,“ podotýká s humorem náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

„Teď ale vážně. Rekonstrukce postupuje podle harmonogramu. Zatím se nám tam objevila jen jedna věc, která nešla předpokládat dopředu, protože se nedělaly hluboké stavební sondy. Zjistilo se, že na železobetonových konstrukcích je potřeba udělat ochranný nátěr, aby se prodloužila jejich životnost a aby bazén sloužil dalších 40 let i po rekonstrukci, aniž by se do něj muselo nějak extrémně zasahovat. V součtu to vyjde na čtyři miliony korun a bude to znamenat prodloužení o 30 dní,“ vyčísluje Lenert. Na konečném termínu se ale dle jeho slov komplikace neprojeví.

„Jedná se zejména o konstrukce a ještě hydroizolace u bazénové vany. Objevili jsme to po otryskání základních konstrukcí a projekt to opravdu nemohl předvídat. Je to první věc, která nás na bazénu překvapila. Věděli jsme ale, že jdeme do rekonstrukce 40 let staré budovy, takže se na to pamatovalo i padesátimilionovou rezervou v rozpočtu,“ poznamenává náměstek a dodává, že všechny jiné obavy týkající se hlavních nosných konstrukcí se naopak nepotvrdily.

Pánské a dámské šatny splynou v jednu

V bazénu by měly brzy skončit bourací práce. V následujících týdnech pak dojde k rozebrání střechy a následně se zde začne se sanací. Nejvýraznější změnou zrekonstruovaného bazénu budou společné šatny v suterénu budovy. Na místě dřívějších dámských šaten bude wellness a v místě těch pánských nově fitness centrum. Rekonstrukce se kromě bazénové vany dočkají také tribuny, skokanské věže nebo sociální zázemí.

Město získalo na opravu plaveckého bazénu dotaci z Národní sportovní agentury (NSA) v hodnotě 139 milionů korun. Krom toho usiluje vedení také o evropskou dotaci z operačního programu životního prostředí a přislíbenou má rovněž podporu od Libereckého kraje.

„Získaná dotace se váže především na sportovní zázemí, to znamená padesátimetrový bazén a vše, co s ním souvisí. Ať už jsou to věže, šatny, ale i ostatní zázemí, které budou využívat sportovní kluby. Jediné, co já si přeju, je, že stavba bude šlapat do pedálů a stihneme dotační termín. Ten není úplně nejlepší, je to konec roku 2026, kdy bychom bazén měli mít zkolaudovaný,“ upozorňuje na podmínku dotace z NSA Šárka Prachařová, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace.