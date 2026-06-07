Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě. Tentokrát přijde na řadu část zvětralé žulové skály v ulici Dr. Milady Horáková. Sanace zhruba 150 metrů dlouhého úseku bude stát skoro 3,4 milionu korun. Z 80 procent by ale náklady podle náměstka primátora Jiřího Janďourka (Starostové pro Liberecký kraj) měla pokrýt přislíbená evropská dotace.
Práce by měly začít ještě v červnu a skončit zhruba o čtvrt roku později. Vybraná firma musí za pomoci horolezecké techniky očistit skalní masiv od vegetace včetně náletových stromů, odtěžit asi 45 metrů krychlových spadlé suti, zajistit svah ocelovou sítí a postavit navíc dva metry vysoký ochranný plot.
Stabilizací skalního svahu, který je v ulici Dr. Milady Horákové součástí terénní terasy o délce asi 2,5 kilometru, se zabývá radnice dlouhodobě. Dříve z něj vlivem postupné destrukce hornin ojediněle padaly kameny a balvany. V roce 2003 se dokonce část popraskané skály prorostlé břízami zřítila k jednomu činžovnímu domu. Kameny tehdy dopadly až k zadní stěně budovy, nikoho nezranily. Dole zůstalo ležet zhruba 20 krychlových metrů kamenů, některé z nich byly až půl metrů velké.
Nejedná se ale o jediné problematické místo v Liberci. "Odbor ekologie veřejného prostoru dlouhodobě pracuje na stabilizaci skalních svahů po městě, kterých je v Liberci poměrně dost. Většinou to jsou svahy spojené se severními částmi nebo svahy u komunikací," řekl Janďourek.
V předchozích letech tak Liberec sanoval nestabilní skalní masiv v Chrastavské ulice nedaleko centra, skalní bloky pod obytným komplexem v Rumjancevově ulici nebo skálu, která je vedle hlavní tribuny na fotbalovém stadionu prvoligového Liberce. Po sanaci je také skalní masiv u frekventované třídy Svobody nebo skála v ulici Na Zátoči u sídliště Broumovská.