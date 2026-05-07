Liberec bude kvůli uzavřenému bazénu i letos asi přispívat plavcům na cesty

Liberec bude kvůli uzavřenému městskému bazénu i letos nejspíš přispívat plavcům na cesty za tréninky do jiných měst. Dva místní oddíly by si měly rozdělit 1,36 milionu korun, pokud souhlasné stanovisko radních města potvrdí zastupitelé. ČTK o tom informovala mluvčí města Jana Kodymová, podle které by dotace měla plaveckým oddílům pokrýt 70 procent nákladů na dopravu za tréninky.
Městský plavecký stadion v Liberci je uzavřený od podzimu 2024 kvůli téměř kompletní rekonstrukci za více než tři čtvrtě miliardy korun bez DPH. Práce by měly skončit v červnu příštího roku. Stadion se třemi bazény bude v provozu nejspíš až od podzimu 2027.
Jiný vhodný bazén ve stotisícovém městě není a oba plavecké oddíly z Liberce musejí za tréninky jezdit do Jablonce nad Nisou, Stráže pod Ralskem na Českolipsku a také do Jičína v hradeckém kraji. Loni od města dostaly kluby na cesty za tréninky v souhrnu téměř 1,5 milionu korun. Letos by na zajištění dopravy na celý rok měla Slavie Liberec získat od radnice 1,05 milionu korun a potápěčský Aqua club přes 313.000 korun. Na tréninky jezdí členové obou oddílů pronajatými autobusy a osobními auty.