Liberec bude popáté v aukci prodávat autovraky, poprvé jich nabídne přes 20

Liberecká radnice bude za tři týdny v aukci prodávat nepojízdná vozidla, která nechala odstranit za poslední rok z městských ulic. V nabídce jich má poprvé přes 20, dražbu pořádá radnice popáté. ČTK o tom informovala mluvčí magistrátu Jana Kodymová. K prodeji bude 21 aut s vyvolávací cenou od 500 do 3000 Kč.
S odklízením aut s propadlou technickou kontrolou, která jsou dlouhodobě odstavená na ulicích, začala radnice stotisícového města v roce 2021. "Umožnila to tehdy novela zákona o pozemních komunikacích, díky které mohlo město poprvé postupovat přísněji proti vlastníkům těchto typů vozidel. Auta s propadlou technickou způsobilostí nabízíme jednou ročně v dražbě. Je o ně velký zájem," dodala Kodymová.
V předchozích čtyřech dražbách prodal Liberec 51 autovraků, za něž získal 438.550 korun. Nejvíc vynesl předloňský prodej 16 let starého návěsu Schmitz Cargobull, za který kupec zaplatil 70.000 Kč.
Letos i přes rekordní počet nabízených autovraků zřejmě takové výše nedosáhne prodej žádného vozidla. Nejvyšší vyvolávací cenu - 3000 korun - má osm let starý Land Rover. Minimálně 2000 korun chce město za 23 let starou Škodu Superb a drtivá většina ostatních aut má vyvolávací cenu 1000 korun. Výjimkou je před čtvrtstoletím vyrobený Atos Hyundai, u kterého je ve výši 500 Kč. Nejčastěji nabízeným autem je Škoda Fabia, kterých je pět. Nejstarším z nabízených vozů je bezmála 30 let staré BMW 520 l.