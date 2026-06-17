Liberec bude využívat domovníky i po skončení evropského projektu

Liberec bude využívat domovníky i po skončení tříletého evropského projektu. S jejich prací je město spokojeno, počet stížností v domech, kde působí, klesl o 90 procent. Město má aktuálně šest domovníků, ponechá si čtyři a platit je bude ze svého rozpočtu. Ročně půjde zhruba o 3,5 milionu korun. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro městské bydlení Jan Hruška (Piráti).
Na tříletý projekt za 14 milionů korun získal Liberec evropskou dotaci 12,6 milionu korun, skončí letos v listopadu. "Praxe nám ukázala, že domovníci se v městských bytových domech osvědčili. Po jejich zavedení klesl počet stížností o 90 procent, takže to ukazuje, že každodenní jejich přítomnost v bytových městských domech funguje," řekl náměstek.
Šest domovníků má v Liberci na starost 30 bytových domů města. Podle náměstka řeší drobné závady, dohlížejí na čistotu společných prostor, sledují dodržování domovního řádu a pomáhají předcházet sporům mezi sousedy. Zaevidovaných událostí za dosavadní dobu trvání projektu je zhruba 1200. "Řeší často i nějaké překvapivé věci. Jednou nalezli urnu a podařilo se jim dohledat majitele, řešili i černý odběr elektřiny. A nebo také mají záchyt, že našli cizí osoby ve společných prostorách, které tam přespávaly nelegálně," řekl Hruška.
Očekává, že i ve sníženém počtu budou domovníci schopni kontrolovat všechny bytové domy města. "Budeme preferovat nějaké objekty, kde je více problémů. Nicméně máme to napočítáno tak, aby stihli objet všech těch 30 objektů," dodal náměstek.