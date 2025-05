Autor: iDNES.cz , ČTK

16:02 , aktualizováno 16:02

Liberecký kraj chce k 1. lednu příštího roku sloučit Krajskou nemocnici v Liberci a Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa do jednoho velkého zdravotnického zařízení. Nemělo by to být pohlcení nemocnice, ale zlepšení spolupráce. Cílem spojení je udržet rozsah zdravotní péče v České Lípě na současné úrovni a do budoucna ji případně i rozšířit.