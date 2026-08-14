Liberec cestu k pláži u přehrady v srpnu neotevře, práce potrvají ještě měsíc

Liberec musí znovu odložit termín otevření opravované promenádní cesty od hráze přehrady k pláži. V létě se na ni už lidé nedostanou. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc, vyplývá z vyjádření Jakuba Perglera, jednatele firmy PK Advisory, která pro radnici okolí přehrady revitalizuje za 80 milionů korun.
"Reálně to vidím na druhou polovinu září," řekl dnes ČTK Pergler.
Revitalizace okolí přehrady začala letos na jaře a náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) tehdy očekával, že úsek mezi hrází a pláží bude lidem přístupný na přelomu července a srpna. Otevřít se ho ale nepodaří ani v náhradním avizovaném termínu, který vyprší příští týden.
Hlavním důvodem zpoždění je podle Perglera odstraňování vad z jiné stavby. Revitalizace okolí přehrady totiž navazuje na více než půlmiliardovou rekonstrukci tohoto vodního díla, které patří státnímu podniku Povodí Labe. Modernizace přehrady sice po třech a půl letech skončila letos na jaře, poté ale ještě musel zhotovitel stavby některé její části opravit. "Museli jsme čekat, až drobné vady na díle odstraní," řekl jednatel PK Advisory. To se podle něj již podařilo, a nepředpokládá proto, že by mělo kvůli tomu nastat nějaké další zpoždění.
Okolí přehrady patří mezi nejcennější zelené plochy ve stotisícovém městě a je oblíbeným místem nejen pro trávení volného času u vody, ale i vycházky a rekreační běhání. Revitalizace je rozdělená do dvou úseků, první je od hráze k pláži, na což navazuje druhý až ke konci přehrady ve Zvolenské ulici. Ten by měl být hotový v říjnu. Pro druhý úsek se termín dokončení podle Perglera podaří splnit. "Tím, že jsme museli přerušovat práce v přední části, o to více jsme pracovali na druhé," dodal.
Výsledkem by měla být obnova více než kilometr dlouhé promenádní cesty u pravobřežní zdi přehrady. Na ni bude navazovat nově postavená lávka přes Harcovský potok u Bílého mlýna pro bezpečnější přístup do Zvolenské ulice. Součástí zakázky je i položení chodníku na začátku Zvolenské ulice či vytvoření schodišť, které usnadní přístup k pláži u promenádní cesty ze strmého kopce od Blahoslavovy a Chelčického ulice.