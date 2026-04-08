Liberec chce do konce týdne odsunout stanoviště taxi z Fügnerovy ulice

Kvůli větší bezpečnosti chodců na pěší zóně chce Liberec do konce týdne odstranit z Fügnerovy ulice stanoviště taxi, které je nejvíc využívané ve městě. Náhradní stanoviště bude v nedaleké ulici 1. máje u klubu Lípa, zbývá osadit ho značkami a namalovat čáry na zem. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Adam Lenert (ANO).
Stanoviště taxi se 13 místy ve Fügnerově ulici je vedle terminálu MHD, kudy denně projde v průměru 80.000 lidí. Zároveň je ale v místě, kde je pěší zóna, proto ho tam vedení města nechce. Od změny si slibuje, že bez taxíků bude pro lidi snazší a bezpečnější tímto místem procházet.
"Budou odstraněná vyhrazená stání ve Fügnerově ulici. Majitelé taxislužby, kteří měli smlouvu, už o tomto kroku byli informování," řekl Lenert. Provozovatelům taxislužeb se krok radnice nelíbí
Rozhodnutí vedení města nezměnila ani petice, kterou podepsalo zhruba 4000 lidí. Podle Lenerta bude pro taxikáře dostatek míst v okolí Fügnerovy ulice. Kromě chystaného stanoviště u klubu Lípa, kde bude pět míst pro vozy taxi, město zřídilo tři jiná náhradní stanoviště. Po dvou místech jsou v zálivu ulice Na Rybníčku, ve Švédské ulici u Domu kultury a na parkovišti u kruhové objezdu na Perštýně. Další dvě místa v Revoluční ulici mají taxikáři k dispozici alespoň večer, o víkendech a svátcích.
Lenert míní, že jde o místa, která by pro klienty taxikářů měla být lépe dostupná než stanoviště ve Fügnerově ulici. "Kdo jde s nákupem z Tesca nebo z farmářských trhů, využije Švédskou ulici, která je daleko přístupnější ještě než byla Fügnerova," uvedl. Návštěvníci barů, kterých je v Liberci nejvíce v ulicích Barvířská a Široká, budou mít podle něj kratší cestu na stanoviště u klubu Lípa. "Takže si myslíme, že vymezením těchto lokalit je taxislužba dostupnější, než byla ve Fügnerově ulici. Byť chápu, že historická zvyklost je historická zvyklost," dodal náměstek.