Liberec do konce léta opraví prostory v zámku, které budou pro úředníky

Liberec do konce léta opraví prostory v městském zámku, které začnou využívat jeho úředníci. Obsadí přízemí v takzvaném redernovském křídle. Podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) tam přemístí na podzim čtyři odbory se zhruba 30 pracovníky.
"Do zámku by se měly stěhovat dopravní stavby, odbor energetiky, odbor interního auditu a kancelář architektury města," uvedl. Většina úředníků z těchto odborů má nyní kanceláře v soukromé budově S tower, kterou si radnice pronajímá. Přestěhovat je musí kvůli tomu, že jí na konci letošního roku skončí nájemní smlouva.
Zámek z 16. století je jednou z nejstarších budov v Liberci, v minulosti prošel mnoha přestavbami a původního v něm mnoho není. Město ho koupilo za 81 milionů korun předloni od soukromého majitele, který rozlehlou budovu v posledních letech moc nevyužíval. Za úpravu prostor pro úředníky zaplatí město 5,3 milionu korun, podle Lenerta se budou dělat je nejnutnější opravy. "Elektřina, rozvody, výmalby, osvětlení," dodal.
Úředníci obsadí jen malou část zámku. Větší rekonstrukci rozlehlého objektu, která si odhadem vyžádá 50 milionů korun, město začne teprve připravovat. Plánuje, že ji zahájí v roce 2028 a dokončí o dva roky později. Záměrem radnice je, aby památkově chráněná budova měla širší využití. V historicky nejcennějších částech by měl být prohlídkový okruh pro turisty, svoji pobočku by tam měla mít základní umělecká škola a takzvané nosticovské křídlo bude zřejmě sloužit pro potřeby Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm a další projekty spojené s animací.
I v minulosti měl zámek v horním centru města různé využití. Sloužil nejen jako šlechtické sídlo, ale byl v něm i soud, ubytovna, ředitelství Státních lesů a statků, vysoká škola a v době své největší slávy tam měl Skloexport jednu z nejrozsáhlejších expozic skla na světě. Nejcennější částí zámku je kaple, kterou dala v letech 1604 až 1606 k zámku přistavět Kateřina z Redernu.