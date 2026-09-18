Liberec dokončil výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště za 48,2 milionu korun. Zejména kvůli chybám při přípravě projektu stavba dřevěné atypické oválné budovy trvala o čtvrt roku déle a městu se prodražila zhruba o šest milionů korun. Nyní je stavba v kolaudačním řízení, řekla ČTK náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová (za ANO).
"Čekáme na připomínky a věříme, že někdy během října by se měl pavilon otvírat," dodala. V pavilonu bude pobočka městského informačního centra se zázemím pro turisty.
Původní Technikův pavilon známý v Liberci i pod názvem kasino patřil mezi architektonicky cenné stavby v areálu výstaviště. Postavený byl v roce 1946 podle návrhu architekta Svatopluka Technika. Nejprve sloužil jako vstupní objekt do areálu výstaviště v letním období. Později v něm byla vyhlášená diskotéka s hospodou, v posledních letech ale neměla budova žádné využití a chátrala.
Radnice atypickou stavbu znovu postavila díky získané evropské dotaci. Původní dřevěnou budovu už nebylo možné zachránit kvůli napadení dřevomorkou. Výstavba repliky trvala zhruba rok a půl. "Tam je škoda toho, že projekt nebyl úplně dobře připraven. Především to bylo v otázce některých položek, které nebyly narozpočtovány, ale bylo potřeba je tam udělat," řekla Prachařová.
Akceptovatelné jsou podle ní vícepráce zhruba za 1,5 milionu korun, které souvisely s podložím. Po zahájení stavby se například přišlo na to, že kořeny vedle rostoucího stromu poničily základovou konstrukci původní budovy, a bylo tak nutné vybudovat novou, s čímž se nepočítalo. "Zbytek už jde za projektem na repliku, kdy je to dřevostavba. Takže jedná se o nějaké náhradě škody s projektantem, kdy smlouva je pod kanceláří architektury města," uvedla náměstkyně.
Využít repliku jako pobočku informačního centra se rozhodl Liberec kvůli její poloze. Budova stojí u takzvaného Zlatého kříže, což je označení pro křižovatku ulic Masarykova a Vítězná s trojicí architektonicky významných staveb - Severočeské muzeum, Oblastní galerie Lázně a někdejší Obchodní a živnostenská komora. Kolem Technikova pavilonu navíc vede promenádní cesta k Botanické zahradě a zoo. "To informační centrum by mělo být hlavně pro tuto historickou část Liberce. A to může dávat smysl," dodala Prachařová.