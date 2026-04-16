Liberec dostal na revitalizaci Tržního náměstí jedinou nabídku

Liberec dostal jedinou nabídku na revitalizaci Tržního náměstí, na kterém je i městský plavecký stadion. Nabídka je zhruba půl milionu korun pod předpokládanou cenou 62,8 milionu Kč bez daně, vyplývá z údajů ve věstníku zakázek. Náměstek primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) dnes ČTK sdělil, že očekával větší zájem. Opoziční uskupení LOL už dříve označilo úpravu náměstí za zbytečně drahou.
Náměstek primátora předpokládá, že o výsledku zakázky rozhodnou radní města ještě v dubnu. Nízký zájem ho mrzí. "Samozřejmě bych byl radši, kdyby nabídek přišlo třeba deset. Na základě dotazů v průběhu soutěže jsem čekal, že jich bude více," dodal Janďourek.
Úprava náměstí bude rozdělená na etapy, aby nenarušila současnou, bezmála miliardovou modernizaci městského bazénu. I proto práce potrvají zhruba rok od zahájení.
Na náměstí přibude mimo jiné světelná signalizace na frekventované křižovatce s Budyšínskou ulicí a bezpečnější by měla být křižovatka, která je v zatáčce v horní části náměstí. Jde o spojnici s ulicemi Rumjancevova a Šamánkova, kde je rizikový výjezd od parkoviště u výstaviště. Ten bude posunutý do Šamánkovy ulice, tedy mimo křižovatku.
Velkou proměnu čeká centrální část náměstí naproti bazénu. "Střed náměstí bude tvořit pobytový trávník osazený betonovými stupni na sezení. Pobytový trávník bude po obvodu chráněn stromořadími v chodnících," popsal již dříve projekt náměstek. V rozích náměstí bude malý objekt kavárny a veřejného WC, fontána, pítko a městský záhon. "Bude vybudován suchý poldr pro likvidaci dešťových vod ze zatravněné plochy s chodníky," dodal Janďourek.
Právě tyto úpravy přijdou části opozice zbytečné. "Nemohu si pomoci, ale úprava středu náměstí mi přijde jako stavba pro stavbu. Aby se něco rozkopalo a něco při tom utratilo. Výsledkem ale není žádné zlepšení, spíše naopak," uvedl již dříve opoziční zastupitel za LOL Jindřich Felcman. Za dostatečné by považoval, kdyby město upravilo jen chodníky, parkovací místa a vyřešilo dopravu před bazénem.