Liberec dostal šest nabídek na dodání moderních parkovacích automatů. V centru města nahradí zastaralá zařízení, ve kterých mohou motoristé platit jen mincemi. Kvůli velkému množství dotazů a připomínek trvala soutěž čtvrt roku, původně byla plánovaná na měsíc a termín pro podávání nabídek měl vypršet na konci dubna. Nyní začne proces posuzování, zda jsou nabídky úplné, řekl dnes ČTK primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
"Doufejme, že ano, protože potom bude z čeho vybírat. A když budeme hodně velkými optimisty, tak bychom mohli na konci léta, to znamená někdy v září, uzavřít smlouvu," řekl primátor. Doufá, že v takovém případě by nové automaty mohly být na městských parkovištích do konce letošního roku.
Jde o zakázku s maximální přípustnou cenou 23 milionů korun bez daně. Radnice ji vyhlásila podruhé. Napoprvé ji vedení města zrušilo v obavě, že se kvůli nejasnostem v zadávací dokumentaci některý z potenciálních uchazečů obrátí s námitkami na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pro opakovanou soutěž radnice podmínky upravila. Nejpodstatnější změnou bylo, že dodavatelé mohli dodat i vlastní řešení, jak zajistit bezhotovostní platby za úhradu parkovného.
Moderní automaty umožňující bezhotovostní platby jsou v Liberci zatím na jediném městském parkovišti, v Pastýřské ulici. Radnice je tam dala předloni při revitalizaci parkovací plochy pro 140 aut. Na ostatních městských parkovištích mohou řidiči bezhotovostně platit zatím jen přes aplikaci či sms zprávy. Současné automaty navíc není takřka možné opravit, některé jsou staré skoro 30 let a nedají se na ně sehnat náhradní součástky. Nových zařízení, která umožní i platbu bankovními kartami, chce radnice pořídit 70. Z větších měst v Libereckém kraji je Liberec posledním, které nemá moderní parkovací automaty umožňující platit bezhotovostně.