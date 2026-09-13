Liberec historickou meteobudku posune dál od silnice, opět je poškozená

Liberec památkově chráněnou třímetrovou meteorologickou budku, která stojí od konce 19. století u radnice, přesune zhruba o metr dál od silnice. Slibuje si od toho, že ji nebudou ničit projíždějící vozidla. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Kodymová.
"Vzhledem k intenzitě dopravy dochází ke kolizím a opakovanému poškozování památky projíždějícími vozidly. Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození," uvedla Kodymová.
V Liberci ojedinělé dílo vytvořené v novorenesančním stylu ze žuly, železa a mědi mají nyní v péči restaurátoři. "Nejdéle do konce října bude budka zpátky," dodala mluvčí. Restaurátoři meteobudku umístí už na nové místo. Dosud byla vytrčená do silnice na poloostrůvku u zastávky MHD, nově bude zhruba o 80 až 100 centimetrů blíže k historické radnici. Za opravu a její přemístění zaplatí město přes 220.000 korun.
Ve stotisícovém Liberci jde zřejmě o nejstarší funkční meteorologickou budku, která má Lambrechtův polymetr, zapisovací teploměr, teploměr maximo-minimální, termohygroskop a holosterický barometr. Údaje z nich ale mají jen orientační hodnotu. Šestiboká památka tvarem připomíná radniční věž. Budka je krytá plechovou mansardovou stříškou s kovovými aplikacemi v podobě slunečnic, sokl je z liberecké žuly. V roce 1898 ji z podnětu tehdejšího Horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory vytvořil renomovaný mechanik specializující se na meteorologické přístroje Wilhelm Lambrecht z Göttingenu.