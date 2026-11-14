Noční honička skončila střelbou. Dvě auta jsou zničená, čtyři policisté v nemocnici

Autor: kroc, hop, lav, daj
  8:12
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Neuposlechla výzvu k zastavení a před policisty začala ujíždět. Do pronásledování řidičky se v pátek večer zapojilo několik hlídek. Policisté ji zastavili až ve Stráži nad Nisou za použití služební zbraně a donucovacích prostředků. Během zásahu havarovala dvě policejní vozidla, čtyři zraněné policisty odvezli záchranáři do nemocnice.

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Policisté chtěli řidičku osobního vozu Škoda zkontrolovat v pátek krátce po 22:30 u liberecké Home Credit Areny. „Řidička vozidla však nereagovala na opakovanou výzvu hlídky k zastavení vozidla a začala před policisty ujíždět, a to ve směru po silnici I. třídy č. 35 na Stráž nad Nisou,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
8 fotografií

Do pronásledování se tak zapojilo několik policejních hlídek. Zastavit řidičku se jim podařilo až ve Stráži nad Nisou, a to za použití zbraně a donucovacích prostředků. Řidička se po zastavení odmítla podrobit dechové zkoušce i testu na přítomnost jiných návykových látek.

„Policisté omezili řidičku na osobní svobodě a skončila tak na policejní služebně. Důvod, proč řidička před policejními hlídkami ujížděla, budou policisté nyní zjišťovat,“ dodala mluvčí.

Během pronásledování došlo v Krásné Studánce v ulici Hejnická k dopravní nehodě dvou policejních vozidel. Ta jsou zničená a podle všeho na odpis.

„Dopravní nehoda dvou osobních aut byla nahlášena v pátek ve 22:39. Na místě jsme zasahovali, jednu osobu jsme pomocí vyprošťovacího zařízení z jednoho vozidla vyprošťovali. Provedli jsme také protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.

Záchranáři v Krásné Studánce se ujali čtyř policistů, tři s lehkým poraněním, jednoho se středně těžkým. „Všichni byli při vědomí, všichni s naší posádkou komunikovali a byli převezeni do liberecké nemocnice do traumacentra,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Co přesně se na místě stalo a proč policejní vozy havarovaly, policie podle Šrýtrové momentálně šetří. „Mohu potvrdit, že byli čtyři zranění policisté převezeni do krajské nemocnice na ošetření. Jak k nehodě došlo a co se tam dělo, budeme upřesňovat,“ uzavřela mluvčí PČR Vladimíra Šrýtrová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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