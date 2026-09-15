Liberec i přes získanou dotaci nezvýší počet asistentů prevence kriminality

Liberec získal pro letošní rok přes milion korun od ministerstva vnitra na asistenty prevence kriminality. Dotace od státu pokryje v tomto roce zhruba polovinu nákladů na asistenty, přesto radnice jejich počet nezvýší. V minulosti jich stotisícové město mělo až deset, nyní pět. Náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá (býv. ANO) zachování jejich současného počtu zdůvodnila tím, že jde o domluvený kompromis radniční koalice. Nepočítali se zvýšením jejich počtu ani v žádosti o státní dotaci a také nebylo jisté, zda město tuto dotaci získá v příštích letech.
Asistenti v Liberci například pomáhají monitorovat problematické lokality a předcházet konfliktním situacím. Krajské město je má od roku 2018, kdy na ně opakovaně získávalo sedm let evropské dotace. Podle získané částky jejich počet kolísal. Nejprve měla radnice pět asistentů, poté jejich počet zvýšila na deset, pak snížila na osm a loni v listopadu po skončení posledního evropského dotačního programu jich je zase pět. Na rozdíl od roku 2018 je má ale město bez jistoty, že na jejich činnost získá nějakou dotaci. "Je to kompromis v rámci diskuse, když jsme seděli nad rozpočtem města," řekla dnes náměstkyně ČTK.
Pro letošní rok liberecká radnice očekává, že na činnost pěti asistentů bude potřeba 2,3 milionu korun. Dotace z ministerstva vnitra činí 1,158 milionu. S tím, že by díky získaným penězům od státu asistentů opět přibylo, město podle náměstkyně nepočítá. "I ta žádost byla koncipována jako spoluúčast na stávající počet asistentů," řekla Teplá.
Navíc se podle ní neví, co bude za rok. "Nepředpokládám, že by na ministerstvu vnitra s ohledem na to, jak vypadají dotační fondy, chtěli dělat nějakou dlouhodobou podporu, i když samozřejmě bychom byli rádi. Ale jsme rádi i za tuto jednoletou," uvedla náměstkyně. Zároveň upozornila, že se dá v příštích letech očekávat, že přibude žadatelů o podporu z tohoto dotačního programu prevence kriminality. "Protože jak obcím a městům končí dotace z operačních programů, tak převis tam bude vyšší. Už teď tam byly tuším požadavky celkem za 52 milionů a rozdělovalo se pětačtyřicet," dodala Teplá.