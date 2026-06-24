Liberec koupí od Českých drah pozemky pod dvěma silnicemi u nádraží

Liberec koupí od Českých drah pozemky pod dvěma silnicemi u hlavního vlakového nádraží ve městě. Jde o Nákladní a Šumavskou ulici. Městu vyřešení vlastnických práv usnadní budoucí opravy obou silnic i vybudování příjezdové cesty od Nákladní ulice k plánovanému dopravnímu terminálu. Novinářům to řekl náměstek primátora Liberce pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
"My jsme byli vlastníci komunikací, České dráhy byly vlastníkem pozemků. Dlouhodobě to byl stav, který se řeší od výstavby průtahu," uvedl Lenert.
Město se s železniční společností patřící státu dohodlo, že pozemky pod oběma silnicemi získá za odhadní cenu, což je dohromady zhruba 3,3 milionu korun. V Nákladní ulici získá Liberec úsek mezi křižovatkami s ulicemi 1. máje a Košická. "Je to krok k výstavbě budoucího terminálu. A zejména k budoucí rekonstrukci této komunikace," dodal náměstek. Výstavba dopravního terminálu, který propojí železniční, autobusovou i městskou dopravu, je ve fázi plánování, hotová je zatím architektonická studie.
Kromě pozemků pod částí Nákladní ulice odkoupí město i pozemky pod silnicí v Šumavské ulici, a to v úseku od křižovatky s Košickou ulicí ve směru k požární zbrojnici profesionálních hasičů.