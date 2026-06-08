Hrozí kolaps dopravy? Kraj a ŘSD se přou kvůli souběhu silničních uzavírek

Lada Válková
  14:32
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Ostrý spor mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic se rozhořel kvůli souběhu oprav na silnicích. Politici se obávají dopravních komplikací, které způsobí oprava mostů na průtahu Libercem. Současně totiž stavbaři pracují také na rekonstrukci mostu v nedaleké Londýnské ulici, která tak nemůže sloužit jako alternativní trasa do města.
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Jedna ze tří na sebe navazujících kruhových křižovatek v Liberci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na jedné straně stojí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a plánované uzavírky na rušné silnici I/35 kvůli opravě mostů. Na straně druhé vedení kraje, které se proti uzavírce libereckého „sněhuláka“ (místní označení pro tři okružní křižovatky umístěné za sebou u obchodní a průmyslové zóny Sever v Liberci, pozn. red.) zásadně vymezilo.

Jakákoliv drobná nehoda na „sněhulákovi“ vyvolává dopravní kolaps v jeho nejbližším okolí. Málo aut jako na snímku tudy projíždí opravdu jen výjimečně.

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Dotčené mosty, které jsou již ve špatném stavu, opraví Eurovia CZ za téměř 70 milionů korun bez daně. Stavba má začít během června a trvat do srpna 2027.

„Kraj považuje za nepřijatelné uzavírat tuto důležitou dopravní tepnu právě v době, kdy je kvůli opravě mostu až do prosince uzavřena také Londýnská ulice v Liberci,“ informoval Liberecký kraj.

„Sněhulák“ se ucpává i za běžného provozu

Radní dále upozornili na výrazné komplikace v dopravě, jež mohou nastat, ohrožení dopravní obslužnosti území nebo na hrozící zpoždění autobusů.

„Je to místo, které se ucpává i za běžného provozu,“ poukázal hejtman Martin Půta podpořený nesouhlasným stanoviskem radních. Ti vidí největší problém v tom, že v Londýnské ulici, tedy v jedné z alternativních tras, Liberec v roli vlastníka letos opravuje most. Ulice je tak dlouhodobě uzavřená.

„Pokud se tady ty dvě opravy a dvě uzavírky potkají, povede to k neřešitelným dopravním problémům a třeba k velkému zdržení všech autobusů které přijíždějí do Liberce,“ varoval Půta s odkazem na problematický směr od České Lípy, Nového Boru, Hrádku nad Nisou, Chrastavy či Frýdlantu.

Konec omezení. Řidiči v Liberci projedou po deseti měsících opraveným tunelem

Radní proto žádají ŘSD, aby plány přehodnotilo, případně odložilo. „Sněhulák má být průběžně průjezdný kromě některých víkendů, kdy bude zavřený, aby se dalo pracovat zespoda. Myslím, že právě víkendy jsou nejvytíženější, kdy je sněhulák úplně ucpaný,“ dodal Půta s tím, že by Eurovia měla pracovat raději v nočních hodinách.

Zatímco hejtman věří, že ŘSD stanovisko krajských politiků zohlední, ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth považuje postoj hejtmanství za znepokojivý, a naopak žádá kraj o přehodnocení stanoviska.

„Nepovolením uzavírky spojené s opravou mostů na I/35 bude bohužel způsobeno oddálení i navazujících plánovaných oprav na I/35, což vše v konečném pohledu jen prodraží a zaplatíme to všichni,“ zdůraznil Wohlmuth.

Oprava byla plánovaná dlouho dopředu

Současně připomněl, že o všech dopravních akcích byli zástupci vedení kraje, Liberce i Krajské správy silnic Libereckého kraje informováni v dostatečném předstihu.

„Všichni to víte s jistotou již od loňského roku, kdy probíhala rekonstrukce tunelu a přilehlých mostů,“ reagoval Wohlmuth v otevřeném dopise adresovaném hejtmanovi.

Plánovanou uzavírku považuje při troše vůle za snesitelnou, jelikož má jednoznačně dané náhradní trasy. A Londýnská ulice není podle něj stěžejní tepnou.

V Liberci začala demolice mostů na průtahu, řidiče čekají omezení

„Po celou dobu oprav zůstane tah silnice I/35 v režimu 1+1 průjezdný. Po krátkou dobu jednotlivých uzavírek, které jsou mimo jiné nezbytné pro bezpečné provedení bouracích prací, lze využít další křížení s I/13 ve Svárově,“ doplnil Wohlmuth.

Nadto půjde o výrazně menší omezení, než jaké generovaly jedenáctiměsíční rekonstrukce mostů a tunelu v loňském roce, během níž se silnice I/35 několikrát musela uzavřít úplně. „Taky jsme to zvládli! Zde se bavíme o 4,5 měsících omezení s maximálně pěti víkendy plné uzavírky pod mostem,“ zrekapituloval.

Wohlmuth věří, že se dá nastavením předjednaných podmínek spor napravit, aby se zamýšlená oprava stihla ještě letos. „Kde jí byly po poměrně tvrdých jednáních přiděleny finanční prostředky určené pro rok 2026,“ podotkl ředitel liberecké ŘSD.

Se stanoviskem kraje souhlasí i primátor

V opačném případě – pokud by příslušný správní silniční úřad za něj zbytečné a nezodpovědné stanovisko vedení kraje zohlednil ve vydávaném dopravně-inženýrském rozhodnutí – by to v konečném důsledku znamenalo jen další komplikace plánovaných oprav na tahu I/35.

S letošní uzavírkou „sněhuláka“ a zmíněné silnice první třídy se neztotožňuje ani primátor Liberce Jaroslav Zámečník, podle nějž není v zájmu obyvatel ani ostatních lidí přijíždějících do Liberce.

Negativní stanovisko Rady kraje proto vítá. Ještě je podle něj třeba počkat na definitivní vyjádření krajského úřadu, který schvaluje uzavírky silnic 1. třídy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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