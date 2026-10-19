Liberec letos nebude mít nové parkovací automaty, čeká na rozhodnutí ÚOHS

Liberec letos nebude mít pro městská parkoviště nové parkovací automaty, které mají nahradit zastaralé přístroje neumožňující bezhotovostní platby. Dodavatele automatů sice radnice vybrala už před dvěma měsíci, smlouvu s ním ale uzavřít nemůže. Zakázku posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na který se obrátil jeden neúspěšný uchazeč. Radnice ho ze soutěže vyloučila kvůli nesplnění technických parametrů. ČTK o tom informoval končící primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
"ÚOHS už jednou jeho námitky zamítl a dal městu Liberec za pravdu, ale on se proti zamítavému rozhodnutí ÚOHS odvolal, to je podal rozklad. Pro nás to znamená, že stále platí zákaz uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení a to až do pravomocného rozhodnutí předsedy ÚOHS," uvedl primátor.
Podle něj zatím nelze odhadnout, kdy by mohla výměna automatů nastat. Jisté je ale, že letos se to už nestihne. "ÚOHS má na předání celého spisu včetně našeho a svého vyjádření odvolacímu orgánu, předsedovi ÚOHS, 30 dní. Jak dlouho bude trvat vydání rozhodnutí předsedovi ÚOHS, nedokážeme odhadnout. Nám to každopádně zásadně zdrží celou zakázku," dodal Zámečník.
O dodávku parkovacích automatů ve stotisícovém městě soutěžilo šest firem. Jejich nabídky byly v rozmezí od 15,5 milionu po 21,4 milionu Kč bez daně. Uchazeče s dvěma nejnižšími cenami ale radnice vyřadila. Už dříve primátor uvedl, že jeden nesplnil technické podmínky a druhý kvalifikační kritéria. Za vítěze radnice vyhlásila pražskou společnost Designa Parking & Access s nabídkovou cenou 16,13 milionu korun bez DPH.
Liberec chce nahradit 70 zastaralých parkovacích automatů, které umožňují platbu jen mincemi. Navíc je téměř není možné opravit, některé jsou staré skoro 30 let a nedají se na ně sehnat náhradní součástky. Od nových automatů radnice očekává, že budou umět přijímat mince i bezhotovostní platby. V krajském městě jsou zatím jen na jediném městském parkovišti, v Pastýřské ulici. Radnice je tam dala předloni při úpravě parkovací plochy pro 140 aut. Na ostatních městských parkovištích mohou řidiči bezhotovostně platit jen přes aplikaci či SMS zprávy.