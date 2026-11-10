Zájem o sdílené bicykly v Liberci je letos rekordní

Zájem o sdílené bicykly je letos v Liberci rekordní. Od začátku dubna do konce října lidé na vypůjčených kolech ve městě absolvovali 38.465 jízd, dosavadním maximem bylo loňských 18.945 výpůjček. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí města Jana Kodymová.
Projekt bikesharingu liberecká radnice obnovila po čtyřleté přestávce v roce 2023. Zájem o sdílená kola od té doby každoročně roste. "Ukázalo se, že rozhodnutí posílit letošní flotilu o stovku kol na celkových 250 bylo trefou do černého. Liberec bývá kvůli svému kopcovitému profilu často vnímán jako město nevhodné pro cyklistiku. Letošní čísla ale tento mýtus přesvědčivě vyvracejí," uvedl v tiskové zprávě končící náměstek primátora Adam Lenert (ANO).
Ve srovnání s jinými městy patří Liberec počtem výpůjček spíše k podprůměru. V Ostravě mají za rok přes půl milionu výpůjček, v Hradci Králové či Prostějově přes 300.000. Více výpůjček než Liberec, skoro 57.000, měl loni i patnáctitisícový Dvůr Králové na Labem na Trutnovsku.
V Liberci letos ve srovnání s loňskem přibylo nejen jízd, ale i lidí, kteří sdílená kola využívali. "Celkový počet registrovaných uživatelů se zvýšil z 5322 na 7371," uvedla Kodymová.
Nejvíce využívaným místem v krajském městě bylo Soukenné náměstí, kde bylo zaznamenáno 7259 výpůjček a vrácení. Podle statistik vliv na výpůjčky měl i členitý terén Liberce. Z univerzitního kampusu na kopci odjelo o 524 kol více, než se jich tam vrátilo. Naopak Soukenné náměstí v dolním centru přijalo o 1117 kol více, než z něj odjelo. "Provozní data nám ukazují fascinující liberecké specifikum. Studenti a obyvatelé si ráno či odpoledne vezmou kolo na kopci u univerzity a sjedou dolů do centra, odkud je pak provozovatel musí svážet zpět nahoru. Zároveň vidíme vysoký podíl jízd do 15 minut, což přesně odpovídá naší vizi mikromobility. Kolo v Liberci funguje jako rychlé spojení mezi tramvajovou zastávkou, úřadem, univerzitním kampusem nebo místem nákupu," dodal Lenert.
Sdílená kola v Liberci i letos provozovala firma nextbike, která vyhrála zakázku města. Radnice jí za zajištění služby zaplatila skoro tři miliony korun. Zájemci o bikesharing si mohli půjčit výhradně mechanická kola, a to jen v širším centru města. Případné zavedení elektrokol a rozšíření služby i na sídliště nechalo současné vedení radnice na rozhodnutí svých nástupců. Funkce by se měli ujmout po ustavujícím zasedání zastupitelstva 19. listopadu.