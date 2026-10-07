Stotisícový Liberec má manuál, jak by měl vypadat mobiliář po městě. Patří do toho sloupky veřejného osvětlení, zastávky, lavičky, koše, zábradlí či informační systém, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
"Jedná se o soubor doporučení a pravidel, jak bychom v Liberci měli zacházet s městským mobiliářem, ale i dalšími prvky a doplňky, které tvoří kvalitní a vhodný veřejný prostor. Navazuje tak na již dříve schválené manuály městských povrchů a modrozelené infrastruktury," řekl náměstek.
Nový manuál pro mobiliář vytvořila městská kancelář architektury (KAM). Některá doporučení z něj radnice využila už před jeho dokončením, například při výstavbě silnice Nová Pastýřská nebo rekonstrukci ulic Sokolská a Vítězná. Jde o stavby z posledních tří let. "Tam jsou nějaké vzory od zábradlí, světel, barev a tak dále včetně veřejného osvětlení, kandelábrů," dodal Janďourek.
Manuál je ve formě katalogu. Pro jiné investory sice není závazný, podle náměstka se ale budou snažit, aby ho respektovali. "My už teď dáváme manuálové pokyny do plánovacích smluv s investory. Když tady ale někdo něco dělá bez vztahu k městu, to znamená, nepotřebuje k tomu město, tak v té chvíli samozřejmě nad tím asi úplně nemáme kontrolu," dodal náměstek.