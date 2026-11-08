Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště, přibyl tam i kruhový objezd

Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště. Práce za 3,5 milionu korun trvaly přes čtvrt roku. Nejvýraznější změnou je to, že tam přibyl kruhový objezd. Vylepšení se ale podle mluvčí radnice dočkaly i další části areálu, který je v Lužické ulici.
"Nejmladší řidiči se tak mohou těšit na modernější prostředí pro výuku, které ještě více přiblíží provoz na skutečných komunikacích," dodala mluvčí.
Dětské dopravní hřiště ve čtvrti Pavlovice, které je jediné v krajském městě, slouží zejména pro výuku dopravní výchovy pro děti ze čtvrtých tříd základních škol. Od dubna do října je přístupné také veřejnosti, každoročně ho využije přes 3000 dětí. Opravu areál na ploše 3500 metrů čtverečních nutně potřeboval, poslední větší byla z 80. let minulého století a některé části dopravního hřiště byly v havarijním stavu.
"Práce začaly o letních prázdninách, aby byla co nejméně omezena výuka dopravní výchovy žáků základních škol, kterou zajišťuje Městská policie Liberec. Zcela nové jsou asfaltové povrchy a chodníky, přibyly nové prvky pro nácvik bezpečné jízdy včetně kruhového objezdu a nové je také dopravní a vodorovné značení, oplocení s bránou, odvodnění a bezbariérový přístup do přilehlé budovy," dodala mluvčí radnice.