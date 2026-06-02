Liberec na dvou sídlištích zlegalizuje stovky parkovacích míst

Liberec úpravou dopravního značení včetně přeměnění některých ulic na jednosměrné vytvoří na dvou sídlištích 668 parkovacích míst. Navenek jich ale podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) mnoho nepřibude. Radnice tímto krokem zlegalizuje současný stav, kdy řidiči často odstavují auta na těchto sídlištích v rozporu se silničními pravidly.
Značení upraví liberecké technické služby v létě na sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově. "Toto je první etapa, kdy se vyznačují zejména legální nebo legalizuje současné stání," řekl náměstek novinářům.
Nově budou parkovací místa vyznačena čarami přímo na povrchu parkovišť nebo průjezdných silnic. "Samozřejmě ještě před tím proběhne i kontrola stavu komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravé asfaltky," dodal Lenert. Ve Starých Pavlovicích pracovníci technických služeb vyznačí 435 parkovacích míst a ve Františkově 233, město to bude stát zhruba 445.000 korun.
Radnice plánuje i další etapy ke zvýšení kapacit parkovišť na těchto sídlištích, tato první byla nejlevnější a časově nejrychlejší. I tak jejich příprava trvala městu rok a půl od dokončení studie proveditelnosti.
Letos by ve Františkově, konkrétně v ulici Nová, mělo přibýt ještě parkoviště pro 16 aut. Za něj a za vybudování chodníku k Jáchymovské ulici zaplatí radnice skoro deset milionů korun.
Problémy s nedostatkem parkovacích míst jsou i na většině dalších sídlišť v Liberci. Aktuálně největší projekt realizuje radnice v části sídliště v Ruprechticích, kde součástí stomilionové revitalizace ulic Třešňová a Rychtářská je zvýšení počtu parkovacích míst z 200 na 300. Práce by měly skončit do konce letošního roku. Mírně se zlepšila situace na sídlišti Broumovská, kde je od jara hotové nové parkoviště s 38 místy, za což město zaplatilo skoro pět milionů korun.