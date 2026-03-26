Liberec na Evropský olympijský festival mládeže přispěje šesti miliony korun

Liberec přispěje šesti miliony korun na zimní Evropský olympijský festival mládeže (EYOF). Akce určená pro sportovce od 14 do 18 let bude v Libereckém kraji v roce 2029. Memorandum o spolufinancování akce, která se koná pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru, dnes odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé Liberce.
"Spolufinancování z naší strany je rozděleno do tří let," řekl dnes ČTK náměstek libereckého primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO). Po dvou milionech pošle město na konání sportovního festivalu letos a následující dva roky.
Plánovaný rozpočet sportovního festivalu je 265,5 milionu korun. Největší část nákladů, 175 milionů korun, má zaplatit Národní sportovní agentura, další náklady pokryjí účastnické poplatky, sponzoři, příspěvek Evropského olympijského výboru a vstupné.
Finančně se bude na konání EYOF podílet také Liberecký kraj, který by měl přispět maximálně 34 miliony korun. Původně počítal s tím, že na akci dá 20 milionů korun a ve stejné výši bude i příspěvek Liberce. "To byl předběžný návrh, kde se šlo rovným financováním. Ale protože sporty se budou pořádat i v jiných městech, tak jsme se s krajem dohodli, že šest milionů odpovídá adekvátně částce pro Liberec," uvedl Lenert.
Organizátoři podle něj budou jednat o finanční podpoře i se zástupci dalších měst v kraji. Kromě Liberce by mladí sportovci měli soutěžit i v Jablonci nad Nisou, Turnově na Semilsku, Harrachově či Bedřichově na Jablonecku.
Kraj je ochotný zaručit navýšení svého příspěvku, aby organizátoři měli financování zajištěné. "Na základě žádosti Českého olympijského výboru se proto kraj rozhodl převzít větší část financování, aby bylo možné akci připravit v plánovaném rozsahu," řekla již dříve ČTK krajská radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Letos a příští rok podle ní kraj uvolní po pěti milionech korun, zbývajících 24 milionů Kč bude rozloženo do let 2028 a 2029. Příspěvek ale musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, které se sejde v úterý 31. března.
Na programu EYOF bude za tři roky v Libereckém kraji minimálně devět sportů, a to alpské lyžování, biatlon, běh na lyžích, snowboard, skoky na lyžích, severská kombinace, lední hokej, krasobruslení a curling. V Liberci by se podle Lenerta měly konat zejména hokejové zápasy. "Dále krasobruslení a také některé soutěže na Ještědu ve skiareálu. Myslím si, že tahle akce bude přínosem. Přiláká také spoustu turistů do Liberce, takže to má i svůj turistický a ekonomický význam pro město," dodal náměstek.
Evropský olympijský festival mládeže se do Liberce a okolí vrátí po 18 letech. V roce 2011 se ho zúčastnilo 1500 mladých sportovců mezi nimiž byla například pozdější trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.