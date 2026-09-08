Liberec na vybavení do nového denního centra pro autisty přispěje 215.000 Kč

Liberec na nákup vybavení a pomůcek do nového denního centra, které je určené pro mladé lidi s poruchou autistického spektra, přispěje 215.000 Kč. Centrum denních služeb Kompas otevře v krajském městě Apoštolská církev, provoz chce zahájit od listopadu. Tato služba zaměřená na dospívající autisty je podle náměstkyně primátora Liberce pro sociální oblast Martiny Teplé (býv. ANO) v regionu dlouhodobě nedostatečně zajištěná.
"Zajištění služeb pro mládež s poruchou autistického spektra je pro nás velmi důležité. Po ukončení základní školy mnohé děti nemají možnost pokračovat ve studiu na střední škole a pro rodiče nastává zásadní problém, jak zajistit péči. Jsme moc rádi, že jsme společně s Apoštolskou církví našli cestu jak rodičům pomoci a nabídnout kvalitní a bezpečnou službu pro jejich děti," uvedla Teplá v tiskové zprávě města.
Denní centrum s kapacitou pěti míst bude mít Apoštolská církev v Kubelíkově ulici ve čtvrti Janův Důl, jeho klienty budou lidé ve věku od 15 do 26 let s poruchami autistického spektra a mentálním postižením. "Předpokládáme, že ne všechny rodiny budou službu nutně využívat denně a klienti se budou střídat. Z toho důvodu služba uleví od nepříznivé sociální situace odhadem pěti až deseti rodinám," uvedl v žádosti o městskou dotaci vedoucí služby a pastor Stanislav Hart. Peníze od města použije církev na nákup provozního, terapeutického a kompenzačního vybavení a dalších pomůcek. Pořídí za ně například i bezpečnostní prvky.