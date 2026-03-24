Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy

Eliška Marinská
  11:22aktualizováno  11:22
Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř 155 milionů korun. Nová městská část má stát zhruba třetinu.
Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová a přístupná pro cyklisty. | foto: Město Liberec

Liberec chce proměnit městskou část náplavky v dolním centru.
Liberec chce proměnit městskou část náplavky v dolním centru.
Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...
Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...
11 fotografií

Projekt počítá nejen s úpravou parku a doplněním zeleně, ale také s protipovodňovými opatřeními, cyklostezkou či novou lávkou v prostoru naproti sídlu správy CHKO Jizerské hory.

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos. Část nákladů pokryje evropská dotace. Městská náplavka bude bezbariérová a přístupná pro cyklisty.

„Pravobřežní část je komponovaná jako cyklostezka Odra-Nisa. Zde se jedná spíše o vybudování nábřeží, než náplavky,“ upřesnil náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Ochrana před povodní i nová zeleň

Naplánované je i protipovodňové opatření na dvacetiletou vodu. „Plánuje se výrazná proměna parku u ulice 1. máje, nové posezení, mobiliář, osvětlení. Trávník zde bude navržen jako pobytový a zátěžový,“ popsal Janďourek s tím, že přibudou nové květinové záhony a nové výsadby stromů.

Proměnou projde také území za Šolcovým domem. Součástí projektu bude i vybudování nové lávky u sídla správy CHKO Jizerské hory, která propojí ulici 1. máje s ulicí U Nisy.

„Tím se výrazně zvýší prostupnost území a umožní to lidem z nedalekého sídliště i nové výstavby v bloku v ulici Kladenské, využívat více kvalitní veřejný prostor a místo k odpočinku v centru města,“ pověděl náměstek.

Součástí revitalizace je i zrušení městského parkoviště. „Nahrazení parkovacích míst se uskutečnilo v novém parkovacím domě a nová parkovací místa vzniknou ještě v ulici 1. máje,“ podotkl Janďourek. Podle něj má náplavka dlouhodobý význam pro centrum města.

„Mnoho měst se zcela v duchu zvýšení atraktivity území kolem řek ve městech, jako důležitého veřejného prostoru, rozhodlo toto území revitalizovat a vrátit ho lidem a řece,“ vysvětlil s tím, že inspirací je mnoho podobných úprav provedených v nedávné době hlavně v Čechách, například v Plzni, Českých Budějovicích nebo Olomouci.

Náplavka a celý návrh proměny dolního centra vznikl na základě otevřené architektonické soutěže. „Součástí byly i průzkumy a analýzy, které mapovaly potřeby obyvatel žijící v této lokalitě,“ uvedl Janďourek.

Revitalizace má navázat na dokončené schody do vody, fontánu, dětské hřiště i plastiku Magdaleny Jetelové před krajským úřadem, která znázorňuje obří nohy Adama a Evy a nese název Vyhnání Útěk – Návrat.

„Odhad je kolem padesáti milionů korun. Dotace na zeleň by měla být mezi 20 až 25 miliony korun uznatelných nákladů,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová s tím, že financování je rozloženo na letošní i příští rok.

20. listopadu 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

24. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Barrandovský most

Barrandovský most

Barrandovský most z Děvína

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:08

Až tak velkou řechtačku mají ve ctěnickém zámku.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Konečně jaro i v Praze

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 6

Praha 6

Dinosauří park na Džbánu.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 1

Praha 1

Dveřní madlo od českého výtvarníka Bořka Šípka. Pozůstatek z jeho prodejní galerie a restaurace ve Valentinské ulici.

vydáno 24. března 2026  13:08

V ulici Milady Horákové došlo k havárii vodovodu, linky 1, 8, 25, 26 jsou vedeny jednosměnným odklonem přes Čechův most a Malostranskou, ve vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová doprava x8....

vydáno 24. března 2026  13:07

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy – jediný koncert 2. 10. 2026!

24. března 2026  13:01

24. března 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Pelhřimovské muzeum koupí další motocykl Čechie–Böhmerlan

ilustrační snímek

Muzeum Vysočiny Pelhřimov podepsalo smlouvu na koupi motocyklu Čechie–Böhmerland 350. Vyrobených bylo jen 160 kusů. Stroj z roku 1937 obohatí připravovanou...

24. března 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.