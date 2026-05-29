Liberec navýšil dotaci pro festival Benátská! z půl milionu na 800.000 Kč

Liberec oproti předchozím rokům navýšil dotaci pro letní hudební festival Benátská! z půl milionu na 800.000 korun. Důvodem jsou rostoucí náklady, řekl ČTK náměstek primátora Liberce pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).
"Každopádně ty peníze se vrátí zpátky do skupiny Město, protože ta dotační smlouva má jediný parametr. Totiž, že musejí ty peníze proinvestovat za nákup veřejné dopravy, To znamená za posílení spojů naším dopravním podnikem, na přepravu návštěvníků," řekl Langr.
Liberecký dopravní podnik zajišťuje na Benátské! bezplatnou přepravu diváků z festivalového areálu ve Vesci do centra města každoročně, autobusy jezdí kyvadlově. Dotaci na dopravu diváků dostává organizátor Benátské! od města od roku 2023. Podle náměstka ale tuto službu podporovali i před tím, neboť posílali peníze na její zajištění přímo dopravci. "Pak jsme se rozhodli to udělat napřímo a za ty peníze si Benátská! nakupuje služby dopravního podniku. Myslíme si, že je daleko správnější a otevřenější, protože před tím se to nikde neobjevilo. Takto všichni vidí, že dáváme nějakou přímou podporu, jako ji dáváme ostatním festivalům a akcím, čili jsme sjednotili postup města," dodal Langr.
Benátská! je nejnavštěvovanějším festivalem v Libereckém kraji, loňský rekordní 31. ročník měl přes 40.000 diváků. Letos se bude konat od 23. do 26. července tradičně v městském sportovně-rekreačním areálu ve Vesci. Hvězdou bude popová kapela Roxette. Její zakladatel Per Gessle po smrti zpěvačky Marie Fredrikssonové spojil své hity jako It Must Have Been Love, The Look nebo Joyride s hlasem Leny Philipssonové a odstartoval tak novou éru populární švédské skupiny. Na festivalu vystoupí také kapely Lucie, Mirai, No Name, Chinaski, Mig 21, Škwor či Wohnout. Především mladší generaci by pak měli oslovit umělec Sofian Medjmedj a skupiny ATMO Music, The Fialky nebo Totální nasazení.