Liberec neví, zda bude v příštím roce pokračovat v projektu s domovníky

V Liberci letos skončí tříletý evropský projekt za 14 milionů korun, kdy v městských bytových domech působí šest domovníků. Radnice zatím neví, zda je bude využívat i v příštím roce. Národní ani evropskou dotaci na ně získat nemůže, a jejich činnost by tak musela zcela hradit ze svého. Náměstek primátora Liberce pro městské bydlení Jan Hruška (Piráti) dnes ČTK řekl, že jde o obdobnou situaci, jakou museli loni řešit u asistentů prevence kriminality.
"Také byli hrazeni z programu OPZ plus (operační program zaměstnanost), ale z dotačních peněz už nejsou tyto aktivity podporované. Tak stejně jako u asistentů prevence kriminality bych byl rád, abychom domovníky nějakým způsobem etablovali do struktur města," uvedl Hruška.
Vedení města se loni rozhodlo, že z osmi asistentů prevence kriminality si ponechá šest. O budoucnosti domovníků budou podle Hrušky teprve jednat. "To rozhodnutí nás čeká v nejbližší době. U asistentů kriminality jsme si vyhodnotili jejich aktivitu jako přínosnou a myslím, že u domovníků je to velmi obdobné, akorát nepůsobí na ulici," řekl náměstek.
Šest domovníků má v Liberci na starost 30 bytových domů města. Radnice si od nich slibovala, že přispějí ke zlepšení soužití a zajistí také drobné opravy. Podle náměstka očekávání splnili. "Řeší drobné technické věci a působí také preventivně, takže se baví s nájemníky a snaží se předcházet možným problémům," uvedl Hruška. Zaevidovaných událostí za více než dva roky trvání projektu mají podle něj zhruba 1200.
Na tříletý projekt za 14 milionů korun získal Liberec evropskou dotaci 12,6 milionu korun. Pokud se vedení města rozhodne v projektu pokračovat, ročně na domovníky bude muset vydat podle Hrušky několik milionů korun. "Budeme se bavit, kolik si jich můžeme dovolit zaměstnat. Na druhou stranu dost uvolnili ruce technikům z majetkové správy. Spoustě negativních věcí předejdou dopředu, takže se buď nestanou nebo se rychleji a snadněji řeší, čímž ušetří rozpočtu města. A také díky nim se technici mohou věnovat větším věcem jako je třeba příprava zakázky na výměnu kotlů a nezatěžují se takovou tou denní údržbou, že je třeba někde něco ucpaného," dodal Hruška.