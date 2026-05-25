Liberec od července zvýší nájemné v městských bytech o 2,5 procenta

Liberec po roce zvýší nájemné v městských bytech. Od července zdraží o loňskou inflaci, tedy o 2,5 procenta. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. ČTK dnes o nárůstu nájemného informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
"U sociálního bytu to znamená nárůst o dvě koruny za metr čtvereční," dodala mluvčí. Za celý byt tak nájemníci zaplatí od července zhruba o 40 až 200 korun více než dosud.
Městu patří 1039 bytů, drtivá většina z nich je určená pro sociální bydlení. Výše nájemného za metr čtvereční je v současnosti od 56,58 do 130,26 koruny. Od července se zvýší na 58 Kč až 133,52 koruny.