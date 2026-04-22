Liberec dokončil přípravu změny územního plánu, která umožní prodloužení trasy visuté lanovky na Ještěd až ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. Změnu budou schvalovat za týden zastupitelé města. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
Projednávání změny územního plánu podle něj potvrdilo, že na prodloužené trase není nic, co by bránilo schválení této změny. "Byť ta cesta k povolení lanovky a k výstavbě je daleká, tak toto je první významný krok. Bez toho by to nešlo. Takže teď z hlediska územního plánu je to připraveno a projektanti už můžou činit další kroky," řekl náměstek. Do konce letošního roku by podle něj měli také vědět, zda stavba lanovky na Ještěd bude podléhat posouzení EIA, tedy jejího vlivu na životní prostředí.
Lanová dráha na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin po přetržení tažného lana zemřel průvodčí. Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a prodaly ji Liberci za 38,6 milionu korun. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy s prodloužením trasy zhruba o 800 metrů na bezmála dva kilometry.
Plánovaná lanovka bude kompletně nová, včetně stanic. Městem vybraní architekti navrhují, že horní stanice bude oproti současné poloviční a tvarově lichoběžníkovou stavbu nahradí dva propojené skleněné prsty. Nově by měla od stanice vést k hotelu lávka umístěná mimo silnici a pro zdatnější turisty přibýt kozí stezka, jež bude končit u kříže u hotelu.
Dolní třípodlažní stanice bude v místě, kde je dnes parkovací dům. I ten by měl doznat změn. Nyní má kapacitu 529 míst, změna územního plánu umožní přidat další patro pro dalších 230 aut.
V návrhu nové lanovky se počítá i s přidáním mezistanice, která u předchozí lanové dráhy nebyla. Část liberecké opozice se obává, že naruší krajinný ráz, protože by měla být ve výšce 40 metrů a od ní by měla navíc vést 80 metrů dlouhá vodorovná lávka. Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) při veřejné prezentaci před dvěma měsíci uvedl, že nejde o definitivní řešení. "Bude ještě předmětem diskuse," řekl tehdy.
Nová lanovka na Ještěd bude mít i jinou technologii. Místo kyvadlového provozu dvou menších kabin, kdy každá vozila až 35 cestujících, bude jezdit jedna velkokapacitní kabina pro 100 lidí zavěšená na dvou lanech, takzvaná tramvaj. Kabina oblých tvarů by měla připomínat přistávající UFO, proto bude mít ve spodní části speciální osvětlení. V provozu bude nová lanovka nejdřív za tři až čtyři roky. Náklady Janďourek odhadl již dříve na 450 milionů korun.