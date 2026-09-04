Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady, zaplatí více

Autor: ČTK
  15:21aktualizováno  15:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Liberec potřetí dodatkem smlouvy prodloužil termín na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze k pláži tak otevře nejdřív ke konci září, zbývající části o měsíc později. Stavba bude i dražší, cena kvůli vícepracím zatím vzrostla ze 79,8 milionu na 87,5 milionu korun. Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) dnes ČTK řekl, že komplikace nyní působí hlavně bývalý a nefunkční náhon označovaný i jako kanál, který je pod cestou.

"Poté, co jsme ho odkryli, tak se zjistilo, že ten kanál nemá všude dno a staticky je nestabilní. To znamená, že by nám ta metoda popílkování cementem nefungovala a docházelo by pořád k propadání cesty," řekl náměstek.

Dno kanálu se proto podle něj musí vybetonovat na několika místech promenádní cesty, jde asi o 170 metrů. "Předpokládali jsme, jak jsme měli sondy, že má kanál dno po celé délce, ale ukázalo se, že nemělo. Když to stavěli před 100 lety, tak se na to někde vykašlali. Navíc část kanálu nevede pod cestou, ale je v tom svahu vedle," dodal Janďourek.

To, že je nefunkční náhon nestabilní, naznačovalo propadnutí cesty nedaleko hráze už před třemi lety, konkrétně to bylo před klubovnou Junáka a Českého skauta.

Revitalizace okolí přehrady navazuje na více než půlmiliardovou rekonstrukci tohoto vodního díla, kterou platil státní podnik Povodí Labe. Modernizace přehrady trvala tři a půl roku a skončila letos na jaře. Opravu okolí přehrady platí město. Janďourek původně očekával, že úsek mezi hrází a pláží bude lidem přístupný na přelomu července a srpna. "Teď to vychází cca někdy ke konci září," řekl dnes.

Okolí přehrady patří mezi nejcennější zelené plochy ve stotisícovém městě a je oblíbeným místem nejen pro trávení volného času u vody, ale i vycházky a rekreační běhání. Revitalizace je rozdělená do dvou úseků, první je od hráze k pláži a druhý od pláže ke konci přehrady ve Zvolenské ulici. Ten by měl být hotový podle náměstka ke konci října, původní termín byl 9. října.

Výsledkem revitalizace by měla být obnova více než kilometr dlouhé promenádní cesty u pravobřežní zdi přehrady. Na ni bude navazovat nově postavená lávka přes Harcovský potok u Bílého mlýna pro bezpečnější přístup do Zvolenské ulice. Součástí zakázky je i položení chodníku na začátku Zvolenské ulice či vytvoření schodišť, které usnadní přístup k pláži u promenádní cesty ze strmého kopce od Blahoslavovy a Chelčického ulice.

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