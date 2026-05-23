Liberec opravil fontánu v parku u zoo a chystá obnovu kašny u radnice

V parku u zoologické zahrady v Liberci je opět funkční fontána, která patří k nejvýraznějším drobným architektonickým prvkům této oblasti. Mimo provoz byla skoro rok. Podle mluvčí magistrátu Jany Kodymové musí město opravit i historickou Neptunovu kašnu na náměstí u radnice. Obnovu potřebují pískovcové i kovové části kašny a vyměnit je třeba čerpadlo, které přestává být spolehlivé. Náklady na opravu kašny z roku 1823 radnice odhaduje na 1,7 milionu korun.
Oprava fontány v parku u zoo v Lidových sadech byla výrazně levnější, technické služby města ji udělaly za 175.000 korun. Mimo provoz byla od minulého roku. "Vana bazénu kvůli prasklinám propouštěla vodu," uvedla Kodymová. Kruhový bazén, původně s vodotryskem, je v parku Petra Bezruče od roku 1908. "Po válce sice bazén chátral, ale v roce 1969 jej v rámci výstavy Socha a město doplnila nová fontána. Její současnou podobu pak na konci 90. let dotvořily charakteristické kovové listy," připomněla Kodymová.
Historie kašny na náměstí je skoro o století delší, i jí hrozil zánik. Z hlavního náměstí byla v roce 1925 přesunuta na malé Nerudovo náměstí, kde chátrala. Pískovec, z něhož je vyrobena, ničily povětrnostní vlivy i vandalové. V roce 2004 dalo město kašnu rozebrat a uložit do depozitáře technických služeb. Zpět na náměstí se vrátila po restaurování za 2,5 milionu korun v roce 2010. Zatímco kašna je původní, socha Neptuna je replikou. Její značně poškozený originál je uschovaný v Severočeském muzeu.
Renovace kašny začne nejdřív příští rok. Protože jde o kulturní památku, musí město na opravu získat stavební povolení. "A nelze restaurování provést pouze na základě zpracovaného restaurátorského záměru a posléze vydaného rozhodnutí památkové péče," dodala. V současnosti se podle ní dodělává stavební dokumentace.