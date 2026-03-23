Liberec podruhé hledá firmu, která mu dodá moderní parkovací automaty

Liberec podruhé v soutěži hledá firmu, která mu dodá moderní parkovací automaty pro takřka všechna městská parkoviště. Nahradit by měly zastaralá zařízení, ve kterých mohou motoristé platit jen mincemi. Jde o zakázku s maximální přípustnou cenou 23 milionů korun bez daně. Nabídky mohou zájemci podávat do 23. dubna, vyplývá z podmínek zveřejněné zakázky.
Napoprvé radnice zakázku zrušila, protože k ní obdržela velké množství dotazů a připomínek od potenciálních dodavatelů. "Nám přicházela v prvním kole spousta námitek, spoustu jsme toho upravovali a pak už jsme nakonec čelili tomu, že by to mohlo skončit na dlouhé měsíce nebo rok u ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Tak jsme stopli výběr, zadávací dokumentaci jsme znovu celou upravili a učesali ji tak, abychom mohli začínat od čisté nuly," řekl novinářům primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
Nejpodstatnější změnou podle něj je, že jim dodavatelé mohou dodat i vlastní řešení, jak zajistit bezhotovostní platby za úhradu parkovného. "Připouštíme v tuto chvíli oproti tomu předchozímu výběrovému řízení, že nám mohou dodat celé řešení na klíč včetně bankovních transakcí. V tom předchozím jsme si nepřáli, aby bankovní transakce byly součástí dodávky. My jsme si tam chtěli platební terminály instalovat po svém, ale teď to už připouštíme," dodal primátor.
Z větších měst v Libereckém kraji je Liberec posledním, které nemá moderní parkovací automaty umožňující platit bezhotovostně. Současné automaty navíc není takřka možné opravit, některé jsou staré skoro 30 let a nedají se na ně sehnat náhradní součástky. Nových zařízení, která umožní i platbu bankovními kartami, chce radnice pořídit 70.
Radnici stotisícového města patří zhruba 2500 parkovacích míst, z nich skoro 1500 je na parkovištích s placeným stáním a zbytek je v předplacených modrých zónách. Moderní parkovací automaty, které umožňují bezhotovostní platby, jsou na jediném městském parkovišti v Liberci, v Pastýřské ulici. Radnice je tam dala předloni při revitalizaci parkovací plochy pro 140 aut. Na ostatních městských parkovištích mohou řidiči bezhotovostně platit zatím jen přes aplikaci či sms zprávy.