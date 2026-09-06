Liberec přemístí sochu zvanou Mezník od radnice před Liebiegův palác

Autor: ČTK
  7:15aktualizováno  7:15
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Po roce dostane nároží historické radnice v Liberci novou sochu. Nyní je tam pískovcový morový sloup zvaný Mezník sochaře Jiřího Seiferta, nahradí ho dílo od Čestmíra Sušky. O jaké jde, zatím radnice tají. Mluvčí města Jana Kodymová ČTK sdělila, že nový umělecký objekt na nároží slavnostně odhalí v pondělí 21. září. V Liberci zůstane i 2,5 metru vysoký Mezník, město ho přemístí před komunitní centrum Paláce Liebieg.

"K odinstalování sochy dojde v pondělí 7. září. Práce začnou v 7:30. Socha bude převezena do prostor Paláce Liebieg, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce," uvedla mluvčí radnice

Seifert vytvořil morový sloup pro výstavu Socha a města, která se v Liberci konala v roce 1969, tehdy byla po městě rozmístěna díla zhruba 30 známých umělců. Do Liberce se Mezník vrátil loni po 56 letech a zůstane zde do roku 2045. "Sochu má Liberec zapůjčenu na 20 let z Galerie výtvarného umění Cheb," dodala Kodymová.

Umělecká díla různých autorů se na nároží radnice v horním centru pátého největšího města v zemi střídají od roku 2005, obvykle tam jsou vystavená rok. První byla Židle sochařky Magdaleny Jetelové a nejdéle tam byly Kočky od liberecké výtvarnice Martiny Klouzové-Niubo. Poprvé se sousoší tří koček na nároží objevilo v září 2010 a s několika přestávkami tam bylo tři roky.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Na Svatém Kopečku poběží stovky běžců pro hospic, přispějí na jeho provoz

ilustrační snímek

Několik set běžců se zapojí příští sobotu do benefičního běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Podpoří jej nejen symbolicky, ale i finančně, výtěžek z této akce...

6. září 2026  10:29,  aktualizováno  10:29

Srážka se zvěří si na jihu Čech vyžádala tři zraněné, další zastavila dálnici D3

ilustrační snímek

Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem...

6. září 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Olomouci se chystá třídenní festival Letní náplavka, přinese koncerty i plavby

ilustrační snímek

Hudbu, gastronomii, sportovní aktivity i program na řece Moravě nabídne v polovině září olomoucká náplavka. Třídenní festival nese název Letní náplavka,...

6. září 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Záhada „lunárního modulu“ Sparty Krč: Koule na hřišti stojí nejspíš už od 60. let

Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1966, už s lunárním modulem....

Ikonický ukazatel času a skóre na hřišti fotbalového oddílu Sparta Krč je částečně viditelný i z Jižní spojky. Nedávno jsme místo navštívili a zjistili řadu zajímavých skutečností. Teď jsme se...

6. září 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj chystá rekonstrukci budovy zemědělské akademie v Humpolci za 220 mil. Kč

ilustrační snímek

Kraj připravuje rekonstrukci školní budovy a domova mládeže České zemědělské akademie v Humpolci. Předpokládané náklady jsou 220 milionů korun. Kraj nyní hledá...

6. září 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Srážka se zvěří si na jihu Čech vyžádala tři zraněné, další zastavila dálnici D3

ilustrační snímek

Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem...

6. září 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Čím větší show, tím lépe, míní jezdec reiningu. Souhru s koněm ukázal až v Las Vegas

Vladimír Čejka z Kobylí na Břeclavsku nedávno závodil v jezdeckém sportu zvaném...

Na první pohled může takzvaný reining připomínat jen westernovou show. Ve skutečnosti jde o sport, ve kterém rozhodují milimetry, a to nejen přesnost a dokonalá souhra se zvířetem, ale také každý...

6. září 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Vinaři zahájili první letošní sběr révy. Kvůli suchu bude menší výnos

Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích

Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeň nastává o pár týdnů dříve než loni. Kvůli suchu bude menší výnos. S vinobraním začali dva týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí...

6. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ochranáři začali v Brně-Židenicích likvidovat pajasan, jde o stovky stromů

ilustrační snímek

Ochránci přírody začali v Brně-Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý, jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci....

6. září 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Hradecký jazzový festival láká na výlet hudební krajinou, koncerty i v sauně

ilustrační snímek

Festival Jazz Goes to Town/Jazz jde městem s podtitulem Podivuhodný výlet představí 12 hudebních projektů na šesti místech Hradce Králové. Letošní ročník se...

6. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič na Novojičínsku přejel opilého chodce a ujel. Pátrá po něm policie

ilustrační snímek

Policisté pátrají po řidiči, který v pátek v noci přejel na Novojičínsku podnapilého chodce. Od nehody ale ujel. Sedmačtyřicetiletý chodec byl letecky transportován na urgentní příjem Fakultní...

6. září 2026  10:42

Opilci v centru obtěžují a pokřikují na lidi. Strážníci mají jen omezené možnosti

Opilci a bezdomovci v centru Prahy (srpen 2026)

„Hej, slečno! “ křičí polonahý muž směrem k ženě, která prochází těsně okolo něj. V dolní části pražského Václavského náměstí postává skupinka lidí. Hlasitě na sebe pokřikují, některé jejich poznámky...

6. září 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.