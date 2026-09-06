Liberec přemístí sochu zvanou Mezník od radnice před Liebiegův palác

Po roce dostane nároží historické radnice v Liberci novou sochu. Nyní je tam pískovcový morový sloup zvaný Mezník sochaře Jiřího Seiferta, nahradí ho dílo od Čestmíra Sušky. O jaké jde, zatím radnice tají. Mluvčí města Jana Kodymová ČTK sdělila, že nový umělecký objekt na nároží slavnostně odhalí v pondělí 21. září. V Liberci zůstane i 2,5 metru vysoký Mezník, město ho přemístí před komunitní centrum Paláce Liebieg.
"K odinstalování sochy dojde v pondělí 7. září. Práce začnou v 7:30. Socha bude převezena do prostor Paláce Liebieg, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce," uvedla mluvčí radnice
Seifert vytvořil morový sloup pro výstavu Socha a města, která se v Liberci konala v roce 1969, tehdy byla po městě rozmístěna díla zhruba 30 známých umělců. Do Liberce se Mezník vrátil loni po 56 letech a zůstane zde do roku 2045. "Sochu má Liberec zapůjčenu na 20 let z Galerie výtvarného umění Cheb," dodala Kodymová.
Umělecká díla různých autorů se na nároží radnice v horním centru pátého největšího města v zemi střídají od roku 2005, obvykle tam jsou vystavená rok. První byla Židle sochařky Magdaleny Jetelové a nejdéle tam byly Kočky od liberecké výtvarnice Martiny Klouzové-Niubo. Poprvé se sousoší tří koček na nároží objevilo v září 2010 a s několika přestávkami tam bylo tři roky.