Liberec prodloužil nájemní smlouvu technickému muzeu o dalších deset let

Technické muzeum zůstane v areálu bývalého výstaviště v Liberci minimálně do roku 2037. Smlouva na pronájem čtyř pavilonů mu měla vypršet příští rok na konci června, město ji prodloužilo o dalších deset let. Novinářům to řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
"Rada rozhodla o pokračování smlouvy, protože technické muzeum v dané lokalitě plní svou roli a zatím není připraven žádný projekt na přestavbu území. I v rámci budoucí přestavby se však podle platné územní studie počítá se zachováním části muzejních prostor," dodal náměstek.
Technické muzeum, které provozují místní nadšenci do průmyslu, je v nevyužívaném areálu bývalého výstaviště od roku 2014. Původně bylo v jednom pavilonu a postupně se rozšířilo do dalších. Prakticky tak nyní zabírá většinu území bývalého výstaviště, ročně jeho expozice navštíví kolem 30.000 lidí. Věnované jsou dopravním prostředkům 20. století včetně luxusních automobilových veteránů, lanovce na Ještěd či průmyslové výrobě.
Do budoucna počítá radnice s částečnou přestavbou bývalého výstaviště, které je v oblasti ohraničené městským bazénem, střední průmyslovou školou, křižovatkou zvanou Zlatý kříž a Štefánikovým náměstím u kasáren. Zatím je hotová studie, v níž se se pro muzeum počítá se zachováním dvou pavilonů podél Masarykovy ulice a nahrazením severních pavilonů B až D novými domy zejména pro bydlení. Proti zmenšení muzea je část místních, petici na jeho podporu před dvěma lety podepsalo přes 3000 lidí. "Takže tady je z rady města garantováno, že minimálně dalších deset let muzeum v těchto prostorách bude," dodal Lenert.