Liberec prověří, zda je možné kvůli školákům omezit průjezd Vrchlického ulicí

Liberec prověří, zda je možné omezit průjezd Vrchlického ulicí v Ruprechticích v době, kdy do okolních dvou základních škol a gymnázia přicházejí ráno děti. Rizikem jsou pro ně paradoxně nejvíc rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Šlo by o první takzvanou školní ulici v krajském městě. Novinářům to řekl náměstek primátora Adam Lenert (ANO).
"Přišel podnět od obyvatel a ředitelů základních škol, kdy ta situace není aktuálně, v době obzvlášť ráno, úplně bezpečná. Protože rodiče dovážejí děti až ke škole. Kdo to zná, tak u Košků ta dopravní situace, když se tam každý otáčí a vjíždí, není dobrá. Vjíždí se tam na zelené pásy, na zastávku, která tam je," uvedl náměstek.
Radnice proto prověří, zda je možné pro dopravu zcela uzavřít úsek Vrchlického ulice mezi křižovatkami s ulicemi Sokolovská a Bezová ve dnech výuky mezi 07:00 a 08:00. Podle náměstka budou chtít znát nejprve názor policie. "Jak se na to dívá, a samozřejmě jaké opatření by bylo nutné udělat v okolních ulicích," řekl Lenert.
Dopravně jde v této části Liberce o významnou silnici, která spojuje Pavlovice s Ruprechticemi. Náměstek předpokládá, že v případě souhlasných stanovisek policie a dalších orgánů by dopravní omezení mohlo začít platit nejdřív příští rok.