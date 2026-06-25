Liberec rozdělí mezi kluby na pravidelně sportující děti přes 22 milionů

Liberec rozdělí mezi kluby na pravidelně sportující děti a dorostence přes 22 milionů korun. Dotace pro ně dnes schválilo zastupitelstvo města. Žádost podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Neúspěšní žadatelé budou moci podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) žádat ještě jednou.
"Protože se nestihly některé kluby přihlásit a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo," řekl náměstek. V tomto programu sportovního fondu zbývá k dispozici k rozdělení skoro osm milionů korun.
Výše příspěvku od města je letos stejná jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2500 korun, pokud jde o handicapovaného sportovce tak až o 5000 Kč. Loni radnice mezi 86 oddílů rozdělila 27,15 milionu korun na 11.532 pravidelně sportujících dětí a dorostence. Letos úspěšné kluby z prvního kola dostanou peníze na 8965 svých mladých členů. Poprvé mezi nimi není mládež prvoligového fotbalového klubu Slovan a extraligového hokejového týmu Bílých Tygrů, pro něž radnice i přes kritiku opozice vyčlenila speciální dotační program. Z něho dostanou Tygři i Slovan šest milionů korun. Dohromady mají oba kluby přes 700 mládežnických členů, na každého tak dostanou v průměru zhruba 17.000 korun.
Z úspěšných klubů prvního kola standardního dotačního programu města získá nejvíc basketbalový klub Ball, a to 1,34 milionu korun na 536 svých členů. Více než milion dostanou na mládež už jen taneční A-Styl a florbalový FBC Liberec.
Radnice stejně jako v předchozích dvou letech letos přispěje sportovním klubům z Liberce také na menší opravy. Žadatelů bylo stejně jako loni 14. Podmínky letos splnilo 12 klubů, radnice mezi ně rozdělí 352.500 Kč, což je asi o 40.000 korun více než loni.