Liberec se chystá převzít do své správy lesní mateřskou školu Lesmír, která ve městě funguje 14 let. Zatím má radnice schválený záměr. Náměstek primátora Liberce pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) předpokládá, že do sítě škol zřizovaných městem bude Lesmír patřit od začátku roku 2028. Město lesní školku zařadí pod Základní školu Kaplického v Doubí.
"Tato mateřská škola pracuje s waldorfskou pedagogikou, tedy s alternativním směrem vzdělávání. My máme waldorfskou pedagogiku v Základní škole Kaplického vedle běžícího konvenčního školního vzdělávacího programu a dává nám logiku ji převzít a propojit ta dvě vzdělávání, mateřské a základní," řekl Langr ČTK.
Podle něj jde o další krok k rozšíření nabídky alternativního vzdělávání pod hlavičkou města. "Rád bych, aby v budoucnu to vyústilo ještě v nějakou návaznost na střední školu, třeba společné Montessori-waldorfské lyceum, o čemž jsme začali jednat na kraji," dodal náměstek.
Podnět na zařazení lesní školky pod správu města vzešel přímo od zástupců spolku, který Lesmír v Lidových sadech na okraji Liberce provozuje. "Důvodem této žádosti je dostupnost lesní mateřské školy pro širokou populaci, která si soukromou lesní mateřskou školu nemůže dovolit. Naší dlouhodobou snahou je školné držet v únosné výši, což je vzhledem k zvyšujícím se nákladům na provoz a pedagogy už neúnosné," uvedl spolek v žádosti.
Měsíční školné v Lesmíru je pro děti, které tam docházejí každý den, 6600 korun. Pokud by už nyní patřila lesní školka do městské sítě škol, bylo by podle náměstka maximálně 1700 až 1800 korun. Převzetí školky s kapacitou zhruba 40 míst bude pro město znamenat, že bude hradit její provoz. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy hospodařil Lesmír v roce 2024 s téměř 6,5 milionu korun, z toho zhruba polovinu pokryla neinvestiční dotace z Libereckého kraje.
I když městu vzrostou převzetím školky výdaje, náměstek považuje její zařazení do městské sítě za přínosné. "Nepřebíráme žádnou hlídačku, ale mateřskou školu, která musí plnit stejné standardy, byť tedy v podobě lesní mateřské školy, což je trošku něco jiného, ale jinak stejné standardy jako naše mateřské školy ohledně vzdělávacích výstupů," uvedl Langr. Navíc podle něj zájem o tento typ vzdělávání roste. "To víme z toho našeho základního vzdělávání. Roste jak o montessori, tak o waldorfské. Takže, kdo jiný by tyto alternativy měl zřizovat a držet než veřejná správa," dodal náměstek.
Liberec má 31 mateřských škol s kapacitou 3182 míst, většina nabízí standardní vzdělávání s drobnými odchylkami v zaměření. Pro radnici bude převzetí funkční lesní školky levnější než vybudování nové. Loni lesní Mateřskou školu Venku otevřel sousední Jablonec nad Nisou, který jen za vybudování zázemí pro 18 dětí zaplatil skoro šest milionů korun.