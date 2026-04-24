Liberec se chystá prodat pozemek u stavěného sídliště, bude chtít přes 40 mil.Kč

Liberec se chystá letos prodat pozemek poblíž nově vznikajícího sídliště Nová Kunratická, jehož výstavbu zahájil soukromý developer loni. Za 1,5 hektaru bude chtít radnice více než 40 milionů korun. Záměr prodeje budou příští týden schvalovat zastupitelé města. Náměstek primátora Liberce pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO) na dotaz ČTK uvedl, že s pozemkem původně počítali pro výstavbu sběrného dvora, ale nyní pro tento záměr připravují plochu u letiště.
"Tím se odblokovala tato lokalita a my ji chceme prodat," řekl náměstek. O pozemek projevilo zájem liberecké pekařství Bláha, které by na něm postavilo pekárnu. Zájemců je ale podle Lenerta víc. "Uděláme klasické výběrové řízení, pokud zastupitelstvo schválí záměr prodeje," dodal.
Cena nebude jediným kritériem. Podle Lenerta budou chtít od uchazečů také vědět, k čemu parcelu hodlají využít. Podle územního plánu patří pozemek mezi smíšené plochy. "Takže něco mezi bydlením a obchodem a drobnou výrobou," dodal. Předpokládá, že při schválení záměru se podaří prodej parcely dokončit do několika měsíců.
Výhodou městského pozemku je poloha. Nachází se na okraji Liberce ve směru na Jablonec nad Nisou poblíž místa, kde loni na podzim začala výstavba bytové čtvrti zvané Nová Kunratická. To je aktuálně největší rezidenční projekt v Libereckém kraji. Developerská firma z holdingu Syner Group chce do deseti let postavit 620 bytů v bezmála 30 domech. Na zhruba deseti hektarech zástavby by mělo najít domov přes 1300 lidí. Cílem developera je vytvořit malé městečko v zeleni se základními službami.