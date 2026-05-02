Konference propojí mladé lídry s inovátory, do Liberce dorazí i Yemi A.D.

„Skutečná změna přichází od lidí, kteří mají k problémům blízko – kteří je sami zažívají a rozumí jim,“ uvedl Yemi s tím, že cílem projektu je dát prostor mladým lídrům s odvahou měnit věci. Pro podnikatele je zároveň zásadní, aby měli mladí své místo u stolu, kde se rozhoduje o jejich budoucnosti.
„MoonshotX v Liberci je o tom ukázat, že i z regionu mohou vyrůstat hlasy, které mají sílu ovlivňovat svět,“ dodal.
Konference je součástí doprovodného programu festivalu Anifilm. Na pódiu vystoupí osm mladých řečníků z různých zemí. Mezi nimi například Yasmine Abdu z Velké Británie s projektem zaměřeným na udržitelné nakupování, Tamara Höfer z Rakouska s projektem resocializace vězňů nebo Jethro Tieman z Nizozemska, který se věnuje podpoře farmářů v Africe.
Mladí tvoří budoucnost
Z českých zástupců se představí Tereza Pivná, která propojuje přírodní doplňky stravy s osvětou kolem hormonálního zdraví žen a ženského cyklu, a také spoluzakladatel Association of Roma Youth a člen Poradního výboru pro mládež Rady Evropy Petr Banda.
Podle náměstka hejtmana pro rezort hospodářského a strategického rozvoje Edvarda Kožušníka potřebuje kraj podporovat mladé lidi. „Budoucnost se netvoří jen ve vrcholné politice, ale především od lidí a z komunit,“ popsal.
Akce je určená studentům, začínajícím podnikatelům a dalším zájemcům.