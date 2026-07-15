Liberec si nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce parkování po městě

Liberec si nechá zpracovat další analýzu a návrh koncepce, jak řešit parkování po městě. Výsledky by radnice měla mít k dispozici v příštím roce. Předchozí vyhotovené studie se použijí jako podklady pro chystanou analýzu. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
"My jsme se inspirovali v jiných městech, jako je Olomouc, Brno, a chceme vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme - je to celé centrum města a sídliště. Abychom zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání," řekl náměstek.
Problémy s dostatkem míst k parkování jsou takřka na všech sídlištích stotisícového města. Radnice to zatím řeší dílčími úpravami. Aktuálně na sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově vytváří úpravou dopravního značení, včetně přeměnění některých ulic na jednosměrné, 668 parkovacích míst. Navenek jich ale mnoho nepřibude. Radnice tímto krokem legalizuje současný stav, kdy řidiči často odstavují auta na těchto sídlištích v rozporu se silničními pravidly.
Zhruba 100 parkovacích míst přibude při nyní realizované stomilionové revitalizaci části sídliště v Ruprechticích, která by v ulicích Třešňová a Rychtářská měla skončit do konce letošního roku. Počet parkovacích míst tam vzroste z 200 na 300. Mírně se letos zlepšila situace na sídlišti Broumovská, kde je od jara parkoviště s 38 místy, za které město zaplatilo skoro pět milionů korun.
Další dílčí změnu chystá radnice od 1. listopadu, kdy pro zajištění dostatku míst pro obyvatele žijící v dané lokalitě zřídí placená rezidentsko - abonentní stání na Štefánikově náměstí a v ulicích okolo univerzitního kampusu a také smíšené zóny v ulicích Lucemburská a Na svahu v dolním centru města. Ve smíšených zónách budou moci parkovat jak držitelé abonentních karet, tak i ostatní motoristé po zaplacení parkovného.