Liberec si vyjednal nižší cenu za likvidaci odpadu, předčasně tak zrušil soutěž

Liberec předčasně zrušil zakázku na likvidaci komunálního odpadu s maximální přípustnou cenou 170 milionů korun bez daně za 3,5 roku. Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) to pro ČTK zdůvodnil tím, že se domluvili na snížení ceny s poskytovatelem této služby, což je společnost FCC Liberec.
"Městu se podařilo vyjednat snížení ceny za likvidaci komunálního odpadu na následující téměř čtyři roky. Ve srovnání s původní nabídkou z podzimu 2025 získáváme lepší podmínky a občanům tím ušetříme desítky milionů korun," uvedl primátor.
Úspora v desítkách milionů je za čtyři roky trvání smlouvy. Konkrétní výši primátor nesdělil, informace je zatím neveřejná. Dodatek smlouvy už sice radnice zveřejnila i v registru smluv, částky v ní jsou ale začerněné. Podle primátora ale dosáhli cíle, který od vypsání zakázky očekávali.
Radnice má s FCC Liberec uzavřenou od letošního roku čtyřletou rámcovou smlouvu na 895,3 milionu korun, což vychází téměř na 224 milionů za rok. V této částce je ale nejen likvidace komunálního odpadu, ale zahrnuje také sběr a svoz komunálního i tříděného odpadu a další služby.
Od vypsání zakázky si radnice slibovala snížení nákladů za likvidaci komunálního odpadu. Ročně obyvatelé stotisícového města vyprodukují zhruba 20.000 tun směsného komunálního odpadu, drtivá většina končí v místní spalovně. Nabídky od konkurentů FCC Liberec ale radnice nezná, termín pro podávání nabídek měl skončit až 7. dubna.