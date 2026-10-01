Liberec spustil hlasování v participativním rozpočtu, na výběr je 24 projektů

Liberec dnes spustil hlasování v šestém ročníku participativního rozpočtu, v němž o rozdělení části peněz města rozhodují obyvatelé. Pro letošní rok radnice ve stotisícovém Liberci vyčlenila deset milionů korun, tedy zhruba 0,25 procenta městského rozpočtu. Obyvatelé města mají na výběr z 24 projektů. Hlasovat mohou do konce října na webu, nebo osobně na podatelně historické radnice, uvedla dnes pro ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová.
"Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit tři kladné hlasy a jeden záporný. Celkem tedy šest kladných a dva záporné. Podle celkového počtu hlasů se nakonec sestaví pořadí a vyberou se projekty k realizaci," uvedla Kodymová.
Do hlasování se dostala zhruba polovina tipů, které radnice dostala od obyvatel. Úředníci vybrali projekty, které jsou podle nich realizovatelné. "Letos lidé poslali do participativního rozpočtu 46 nápadů v celkové hodnotě bezmála 27 milionů korun. To je téměř trojnásobek částky, kterou máme k dispozici, a podle mě je to nejlepší důkaz, že Liberečané mají chuť svoje okolí měnit," uvedl náměstek primátora Liberce pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška (Piráti).
V hlasování je devět velkých a 15 malých projektů. Nejčastěji jde o vybudování nebo úpravy dětských hřišť, parků a dalších veřejných prostranství. Hlasovat lze i pro únikovou hru nebo vytvoření velkoplošné malby, takzvaného muralu. Nechybí ani projekty, které se řadí do běžné údržby města, jako je zastřešení zastávky nebo úprava kontejnerových stání na odpady. Mezi velké projekty s hodnotou od jednoho do dvou milionů korun rozdělí radnice šest milionů korun. Na projekty do milionu korun dá celkem čtyři miliony korun.
Radnice slibuje, že vítězné projekty bude realizovat v následujících dvou letech. V předchozích ročnících participativního rozpočtu to ale nedokázala u všech projektů dodržet. Například z roku 2023 dosud chybí mlžítka v centru města, model Liberce v Kostelní ulici či některá dětská hřiště.
Loni v hlasování v Liberci uspělo 12 projektů, z toho deset malých a dva velké. Do hlasování se zapojilo rekordních 4126 respondentů, ale hlasy 521 z nich nebyly započteny, protože šlo o lidi mladší 15 let nebo žijící mimo Liberec.