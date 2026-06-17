Liberec střechu zimního stadionu Svijanská aréna opraví až v příštím roce

Liberec opraví zchátralou střechu městského zimního stadionu Svijanská aréna v areálu Sport parku až v příštím roce. Původně to chtěl stihnout letos, teprve nyní ale začne město hledat firmu, která rekonstrukci udělá, a není tak šance, že by ji zvládla dokončit do začátku zimy. Půjde o zakázku za 80 milionů korun. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO). Už dříve uvedl, že za zpožděním přípravy zakázky byla zdravotní indispozice projektanta.
"Bohužel výstavba by zasáhla do zimních měsíců a stejnak bychom tři měsíce měli odkrytou stavbu a neuměli bychom zabezpečit ji proti vtečení vody, zamrznutí, popraskání vnitřních konstrukcí. Tak proto jsme se rozhodli, že začneme v roce 2027, jak to umožní klimatické podmínky," řekl dnes náměstek.
Svijanská aréna patří mezi nejvyužívanější sportoviště ve Sport parku, celkem jich tam je 35. Kvůli špatnému stavu střechy musela být krytá hala se dvěma kluzišti v uplynulé zimní sezoně uzavřená po každém vydatnějším sněžení do doby, než sníh na ní roztál. Uzavřená byla za zimu pětkrát, v součtu to bylo zhruba šest týdnů.
Radnice náklady na opravu střechy původně odhadovala na 50 milionů, z hotového projektu vychází, že bude zhruba o 30 milionů dražší. Jen výměna plechů na střeše si podle Lenerta vyžádá 30 milionů korun, dalších deset milionů oprava vaznic a konstrukcí. Navíc bude nutné uvnitř celé haly postavit lešení. "A protože únosnost ledových ploch není taková, tak se dole musí udělat výdřeva a podepřít dvě ledové plochy tak, aby tam mohla ta konstrukce stát," dodal Lenert.
Náměstek očekává, že režim pro provoz Svijanské arény bude v zimě stejný jako v minulé sezoně. Otevřená tak bude jen v případě, pokud na střeše nebude ležet sníh. "Byť chápu, že to je nepříjemné pro sportující veřejnost. Ale věřte tomu, že rozhodnutí udělat opravu teď by bylo daleko horší, protože bychom asi tu Svijanskou arénu tím poškodili víc," dodal Lenert.
Výpadek v provozu Svijanské arény by měla v zimě opět částečně nahradit mobilní nafukovací hala, která je ve Sport parku od letošního února. Je na místě, kde před tím byly tenisové a beachvolejbalové kurty, město za ni zaplatilo 26,5 milionu korun.
Svijanská aréna je předchůdkyní multifunkční Home Credit arény, do níž se po jejím postavení v roce 2005 přesunuly i extraligové zápasy hokejových Bílých Tygrů. Starý stadion ale i poté zůstal v provozu a ročně ho využije přes 100.000 sportovců. Slouží pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů, využívají ho krasobruslaři, školy a je tam veřejné bruslení.