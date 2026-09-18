Liberec ve 20 kilometrů vzdálené Chotyni i přes nesouhlas obce zřídí kompostárnu

Liberec ve 20 kilometrů vzdálené Chotyni i přes nesouhlas vedení této obce zřídí kompostárnu. Bude v areálu bývalé skládky, který Liberec vlastní. Město tam pronajme dva hektary na deset let společnosti SAP Mimoň. V provozu bude kompostárna nejspíš od jara příštího roku. Město za pronájem svých pozemků získá více než 1,27 milionu korun ročně, uvedl v tiskové zprávě města náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
"Liberečanům dosud klasická kompostárna chyběla, a to se nyní změní. Podařilo se nám najít řešení, díky kterému získají obyvatelé další možnost, kam odevzdávat biologicky rozložitelný odpad, aniž by město muselo samo za desítky milionů korun budovat a provozovat nové zařízení. O celý provoz se postará smluvní partner, který už kompostárnu provozuje například v Mimoni," uvedl Janďourek.
O vybudování kompostárny vedení stotisícového Liberce mluví už přes deset let. Původně ji chtělo mít v katastru města, žádnou ze zvažovaných variant ale nedotáhlo do konce. S myšlenkou zřídit ji v Chotyni přišla liberecká radnice před třemi lety, tehdy ale narazila na odpor vedení Chotyně. Důvodem bylo, že kromě trávy a větví tam chtěl Liberec vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. To, že tam bude jen kompostárna, Janďourek za problém nepovažuje. "Po těch jednáních jsem pochopil, že v Chotyni jako takové by nebyl problém s čistou kompostárnou, ale že problém by byla likvidace kalů a dejme tomu potravin," řekl dnes náměstek ČTK.
Starostce Chotyně Ivaně Morgensternové se ale nelíbí ani aktuální rozhodnutí vedení liberecké radnice. "Vůbec to s námi neprojednávali a absolutně s tím nesouhlasíme. Nechceme to tady a budeme dělat všechno pro to, aby to tady nebylo," řekla dnes ČTK starosta obce s 1100 obyvateli.
Podle Janďourka ale provozu kompostárny nic nebrání. "Máme integrované povolení od krajského úřadu provozovat tam kompostárnu a jsou to naše pozemky," dodal.
Výkonný ředitel SAP Mimoň Pavel Koštejn dnes ČTK řekl, že půjde o malou kompostárnu. "Chceme to provozovat tak, aby obec nezatěžovala. Dříve se uvažovalo, že bude velká, že to bude nějakých 30.000 tun, ale my to chceme provozovat v menším množství, aby to tu obec nezatěžovalo. Máme zájem, aby ty vztahy byly dobré," dodal.
Zatím Liberec většinu bioodpadu vyváží do 40 kilometrů vzdálené Mimoně. Ročně to je kolem 5000 tun. Chotyně je zhruba v poloviční vzdálenosti. V Liberci sice kompostárna není, i tak ale mohou obyvatelé biologicky rozložitelný odpad odevzdávat. Konkrétně na sběrných místech v Ampérově, Horákově a Londýnské ulici, v Růžodole a nově také v Krásné Studánce.