V participativním rozpočtu Liberce uspělo devět projektů, obyvatelé stotisícového města v hlasování vybírali z 24 návrhů. Radnice na úspěšné projekty vydá deset milionů korun. Nejčastěji půjde o revitalizaci či úpravu zanedbaných veřejných prostranství, vyplývá z usnesení, které dnes radnice zveřejnila na webu.
V Liberci šlo o šestý ročník participativního rozpočtu, v němž o rozdělení části peněz města rozhodují obyvatelé. Z velkých projektů do dvou milionů korun uspěly revitalizace parku poblíž Americké ulice na Jeřábu, vybudování parku u takzvaných dlouhých schodů mezi Jeřábem a Františkovem a vybudování přírodního dětského hřiště s odpočinkovou zónou u cyklostezky poblíž fotbalového stadionu.
Z malých projektů do jednoho milionu se revitalizace dočkají dva rybníčky v Kunraticích a park v ulici Na Bídě v dolním centru. Přibude i jógová stezka v Ruprechtickém lesíku a Městské lesy zajistí vysazení více než 20 stromů a keřů s trvalkami u pumptracku nedaleko konečné tramvaje pod Ještědem. Peníze půjdou také na vytvoření únikové hry Tajemství Liberce a na velkoplošnou malbu. Takzvaný mural přibude na zeď v Ještědské ulici.
Letos uspělo méně projektů než loni. Před rokem v Liberci stačilo deset milionů korun z participativního rozpočtu na 12 projektů, z toho deset bylo malých a dva velké.
Vítězné projekty by měla radnice realizovat podle svých pravidel v následujících dvou letech. V předchozích ročnících participativního rozpočtu ale nedokázala u všech projektů tuto podmínku dodržet. Například z roku 2023 dosud chybí mlžítka v centru města, model Liberce v Kostelní ulici či některá dětská hřiště.